Tadoussac – Qu’est-ce qui fait la particularité du Festival de la Chanson de Tadoussac? Qu’est-ce qui attire ces amoureux de la musique jusque chez nous? Qu’a à offrir le plus grand des petits festivals que l’on ne retrouve pas ailleurs?

Claude Vachon, chercheur à la faculté de médecine de l’Université Laval. Rencontré au spectacle du grand Jean-Pierre Ferland. Fidèle festivalier depuis maintenant cinq ans, amoureux de la Côte-Nord depuis presque 20 ans. « Imaginez, je suis passé ici pendant treize ans sans jamais m’arrêter ! », s’indigne-t-il.

La proximité, les petites scènes dispersées dans le village font du Festival de la Chanson un événement unique, qui n’existe nulle part ailleurs selon lui. « J’ai fait beaucoup de festivals et d’événements du genre et je vous le confirme, le Festival de la Chanson de Tadoussac est unique en son genre, un bijou ».

Dans l’œil du photographe

Philippe Ruel, photographe au Festival d’été de Québec depuis 10 ans. C’était une deuxième expérience pour lui au Festival de la Chanson de Tadoussac et une première à titre de photographe officiel. À l’instar de monsieur Vachon, le cachet unique du Festival de la Chanson de Tadoussac est indéniable. « Le fait aussi que ce soit dans un endroit éloigné comme Tadoussac, ça apporte un côté plus attirant, plus mystérieux. Et les mentalités sont différentes », ajoute-t-il sans arrière-pensée péjorative, au contraire. « Les gens sont tellement chaleureux, accueillants c’est incroyable. Et il y a aussi l’accessibilité aux artistes qui est géniale ».

Le photographe de Québec y a vu aussi l’opportunité d’expérimenter un autre angle de son métier. « Nous travaillons dans des conditions particulières, nous sommes près de la scène et des artistes, il faut savoir donner le bon angle, c’est une autre façon de travailler intéressante ».