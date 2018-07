Un bilan sous le signe du partenariat

Les Bergeronnes – Le bilan du Carrefour jeunesse-emploi de La Haute-Côte-Nord dévoile un rapport positif en termes d’actions posées, projets entamés et conclus au cours de la dernière année. Un exercice marqué par la collaboration, le partenariat et l’expérimentation, résume la directrice générale de l’organisme, Hélène Simard.

« Tous les efforts investis entre autres au niveau de l’accompagnement socioprofessionnel, du retour des jeunes en région et de l’immigration, du développement de projet ainsi que la persévérance scolaire, permettent d’amener les clientèles vers leur meilleur épanouissement », dit la présidente du CJE HCN, Véronique Côté.

Au chapitre des Services d’aide à l’emploi, Caroline Bergeron conseillère au CJE depuis 11 ans, explique que quatre groupes rejoignant 25 jeunes ainsi que le groupe d’étudiants au DEP- Assistance à la personne en établissement de santé du CFP de Forestville ont bénéficié de soutien adapté à différents niveaux.

Le groupe Départ @ 9 a atteint 3 jeunes qui ont terminé le programme durant la période et son actuellement sur la marché du travail. Ce programme permet aux jeunes de 18 à 29 ans d’entamer des démarches concrètes pour faciliter le retour en emploi ou aux études. « Il se caractérise par un encadrement et un suivi individualisé, impliquant les jeunes à des projets de groupe dans le but de les soutenir et de les aider à surmonter leurs difficultés, accroître leur confiance et réfléchir aux différents choix qui s’offrent à eux », précise Nancy Gagné, intervenante jeunesse au CJE HCN où elle œuvre depuis bientôt 13 ans.

Le programme Jeunes au travail Desjardins a permis à 11 participants d’être jumelés en collaboration avec la Caisse populaire Desjardins du Saguenay–Saint-Laurent tandis que du côté de la Caisse du Centre de La Haute-Côte-Nord ce sont 4 jeunes qui ont pu profiter de ce programme réalisé en collaboration avec les caisses et la MRC HCN.

Grâce aux Services directs dont celui en persévérance scolaire, 45 jeunes ont signé un accompagnement individualisé dont 36,37 % proviennent de la polyvalente des Berges alors que 63,63 % fréquentent la polyvalente des Rivières.

Embarque dans l’aventure !

Au cours de la prochaine année, le service d’aide à l’emploi du CJE sera arrimé avec les différents volets malgré que le recrutement demeure un défi en soi. Le nouveau programme Objectif emploi sera lancé alors que le Créneau carrefour jeunesse instauré par le gouvernement auprès de 25 CJE il y a deux ans, sera ponctué de nouveaux projets selon l’inspiration des participants.

Trois postes étaient en élection parmi les sept membres du conseil d’administration. Jean-Sébastien Painchaud-Hardy a été réélu au siège numéro 2, Véronique Côté au siège numéro 3 tandis que Marie-Sylvie Boulianne a cédé son siège citoyen à Kathleen Goulet.

L’organisme a présenté des états financiers conformes selon l’auditrice externe Élise Guignard pour la firme Mallette, dont 521 239 $ en produits via les différents projets offerts en cours d’exercice ainsi que les aides financières de 123 056 $ du Secrétariat à la jeunesse et 273 527 $ d’Emploi Québec, notamment. Les salaires et charges sociales liés aux différents programmes représentent une somme de 324 464 $.