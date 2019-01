Motoneige: deux victimes en quatre jours sur la Côte-Nord

Crédit photo : Photo courtoisie

La Sûreté du Québec rapporte deux décès liés à la pratique de la motoneige constatés au cours des derniers jours sur la Côte-Nord.

Le premier accident mortel est survenu à Colombier le 29 décembre dernier. Frédéric Fortin Maltais âgé de 23 ans de Colombier a perdu la vie après que sa motoneige sur laquelle il circulait seul, a fait une embardée dans le secteur de la rue Pépinière.

Selon le sergent Marie-Josée Ouellet de la Sûreté du Québec, le jeune homme a tenté de gravir une montagne (pit de sable), a perdu la maîtrise de sa motoneige pour ensuite faire une embardée après laquelle il est demeuré coincé sous son engin. « Les amis qui étaient avec lui ont tenté des manoeuvres mais son décès a été constaté plus tard », précise le sergent Ouellet.Les enquêteurs et policiers de la Sûreté du Québec se sont rendus sur place et une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l’accident survenu vers 14 h 30.

Blanc-Sablon

L’identité du deuxième motoneigiste décédé ne peut être dévoilée pour l’instant. L’homme résident de Tête-à-la-Baleine âgé de 46 ans a été retrouvé ce matin dans les eaux du lac Muswap, secteur Saint-Augustin à Blanc-Sablon. La victime manquait à l’appel hier en fin de journée et les Rangers ce sont déplacés dans le secteur dès hier soir pour entamer les recherches. Selon le sergent Marie-Josée Ouellet, les secouristes formés par les Forces Armées Canadiennes ont retrouvé la motoneige sur le lac. Les recherches ont repris ce matin et en avant-midi, le motoneigiste a été retrouvé sans vie. Une enquête de la Sûreté du Québec est en cours mais tout laisse croire, selon madame Ouellet, que la glace trop mince du lac Muswap a cédé sous le poids de la motoneige.

Le sergent Ouellet tient à rappeler aux motoneigistes de faire preuve de prudence puisque de nombreuses collissions sont constatées dans plusieurs régions du Québec depuis le début du congé des Fêtes.