Les jeunes sont prêts à travailler, embauchez-les !

Forestville-LesEscoumins Mercredi et jeudi derniers, les coopératives jeunesse de services de Forestville et Les Escoumins lançaient leurs activités respectives. Alors que le projet d’entrepreneuriat jeunesse de Forestville en est à sa 2e année, c’est une toute nouvelle expérience pour celui des Escoumins.

C’est dans le but de faire connaître leur coopérative au sein de leur communauté respective que les 13 jeunes de Forestville et les 6 jeunes des Escoumins ont présenté les services offerts à la collectivité cet été.

Les Castors de la Côte-Nord

Sous la supervision de Sarah-Ève Côté et Roxanne Hovington (coordonnatrices) toutes deux étudiantes en enseignement, appuyées de Dylan Foster, Les Castors de la Côte-Nord offrent la tonte de gazon, le désherbage, l’entretien ménager, le lavage de voiture, le gardiennage et plus encore. « En tant que coopérative, ce sont les jeunes qui décident ensemble du fonctionnement de leur entreprise par l’intérmédiaire de réunions en comités et de leur conseil d’administration présidé cette année par Thalye Drisdell », explique Roxanne Hovington. Parmi les partenaires impliqués dans le projet, mentionnons le député de René-Lévesque Martin Ouellet, le Centre d’action bénévole Le Nordest, la SADC, la MRC, le CJE HCN et la Caisse du Centre de La Haute-Côte-Nord qui contribue encore cette année avec une somme de 2 500 $.

Coopérative escouminoise jeunesse

Jonathan Lapointe et Kelly Tremblay sont les coordonnateurs pour cette première année d’existence de la coopérative escouminoise jeunesse (CEJ). Sous la présidence de Théo Savard, les six garçons sont prêts pour une saison estivale remplie alors que d’ores et déjà, cinq contrats sont inscrits sur leur carnet de commandes.

« Nous avons investi chacun 5 $ pour démarrer notre coopérative, dit le président. Vous devez choisir notre coopérative puisque nous sommes des jeunes personnes dynamiques, motivées et qui désirent aider les gens de leur communauté. De plus, nous vous garantissons un travail bien fait et à faible coût ». Lavage de fenêtre, peinture extérieure, gardiennage d’animaux, soutien informatique, travaux extérieurs, les jeunes de la C.E.J sont disponibles. Contactez-les au 418 233-3519. Parmi les partenaires impliqués, la Municipalité des Escoumins, la Maison des jeunes L’Entrados, la SADC HCN, Service Canada, le député Maritn Ouellet, le CJE HCN et la Caisse populaire Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent.