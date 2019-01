Hôpital Le Royer – Léanna décroche le titre de premier bébé de 2019

Baie-Comeau – Léanna était attendue pour le 7 janvier 2019, mais la vie en aura décidé autrement. Le 1er janvier sur le coup de 13 h, elle est venue au monde, obtenant ainsi le titre de premier bébé de l’année à voir le jour à l’Hôpital Le Royer à Baie-Comeau.

La mignonne petite fille est le deuxième enfant de Marie-Eve Goulet et Martin Soucy-Levasseur, domiciliés à Baie-Comeau. Le couple est déjà parent d’un petit garçon de deux ans. La maman a également deux autres enfants âgés de huit et neuf ans nés d’une union antérieure.

Léanna pèse 7 livres et 10 onces et mesure 20 pouces et un quart, raconte son papa au bout du fil, visiblement fier de l’arrivée de son nouveau rejeton. L’accouchement s’est très bien passé, tout comme lors du premier. « Ç’a été très rapide. En moins de 2 heures pour les deux », précise-t-il.

Âgé de 33 ans, M. Soucy-Levasseur est à l’emploi du IGA Extra Marché Gagné et filles. Quant à Mme Goulet, 32 ans, elle reste actuellement à la maison pour s’occuper à temps plein de sa progéniture.

La petite Léanna aura comme nom de famille Levasseur.