Le retour des coups de cœur apprécié du public

Tadoussac – Cette année le Festival de la Chanson de Tadoussac a ramené pour notre plus grand plaisir des artistes qui sont déjà passés à Tadoussac. Des artistes comme Les Trois Accords, qui se sont produits au Festival en 2005 et qui ont beaucoup évolué et surtout « bien vieilli » depuis leur dernier passage.

Immédiatement, il nous vient en tête le nom d’Émile Bilodeau si on pense aux coups de cœur du Festival de la Chanson de Tadoussac 2018. En effet, ce dernier s’est produit sous le Chapiteau Desjardins, où sont cédulés plusieurs artistes en découvertes. Cependant, vu son immense popularité, le chanteur a accepté de faire un spectacle supplémentaire dans la même journée puisque le chapiteau était plein à craquer. Très généreux avec les gens qui se sont déplacés sous le chapiteau, Émile Bilodeau se rappelle très bien son dernier passage à Tadoussac. Il a un lien spécial avec ce festival, puisqu’il était venu en 2014, au tout début de sa carrière, pour participer aux Chemins d’écriture. C’est d’ailleurs avec le formateur Xavier Lacouture qu’il a débuté l’écriture de « J’en ai plein mon casque », son plus grand succès à ce jour. Du haut de ses 22 ans, Émile Bilodeau a été un vrai coup de cœur pour les festivaliers.

Misteur… Valaire

Le Festival de la Chanson nous a également ramené un groupe habitué de la place, nul autre que Valaire. La dernière visite de Valaire à Tadoussac remonte aussi à 2014, alors qu’ils se sont produits en tant que Qualité Motel, leur projet parallèle. Depuis, il y a eu du mouvement au sein de la formation. Premièrement, le groupe a changé son nom « Misteur Valaire » pour « Valaire ». De plus, l’album « Oobopopop » est sorti et un album est même en préparation pour Qualité Motel. Cette année, au Festival de la Chanson, les cinq gars ont donné un spectacle de Valaire et un spectacle de Qualité Motel. Pour chacun, la salle était pleine à craquer.

Pascale Picard

La talentueuse Pascale Picard a pris une pause professionnelle l’an dernier alors qu’elle a donné naissance à sa petite fille, mais est maintenant de retour en force et le Festival l’a également réinvitée. La chanteuse avait décidé en 2015, de participer aux Chemins d’écriture avec Xavier Lacouture. Même si cette dernière était déjà bien établie dans sa carrière à l’époque, elle était venue chercher de l’inspiration. Aujourd’hui, avec son prochain album, elle assure que cette expérience l’a grandement aidée. Il est aussi inutile de dire que beaucoup de gens se sont déplacés pour voir Pascale Picard au Chapiteau Desjardins.