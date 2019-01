Fermeture de la route 138 aux véhicules lourds

La circulation est interdite aux véhicules lourds direction est et ouest sur la route 138 entre Tadoussac et Les Escoumins en raison des conditions météorologiques difficiles. Selon le ministère des Transports, entre Tadoussac et Les Bergeronnes la visibilité est nulle et la chaussée enneigée. Des Bergeronnes à Colombier, la visibilité est réduite et on note la présence de lames de neige.

Toutes les écoles de la Commission scolaire de l’Estuaire sont fermées pour la journée, tandis que toutes les traversées sont annulées du côté de Matane-Baie-Comeau-Godbout. Au service de traversier Tadoussac-Baie-Ste-Catherine, les traversées sont prévues aux 40 minutes de chaque côté de la rivière Saguenay, en raison des conditions défavorables.

Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale pour les secteurs des Escoumins et Forestville. Une intense dépression affectera l’est du Québec aujourd’hui et jeudi. On prévoit entre 20 et 50 centimètres de neige pour certaines régions dont la Gaspésie. Cette neige sera accompagnée de vents forts à violents causant de la poudrerie généralisée qui réduira la visibilité à presque nulle. Des fermetures de route sont possibles.