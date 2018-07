Des bourses généreuses seront à l’enjeu!

Forestville – Un commanditaire important dont l’identité sera révélée dans les prochains jours, permettra d’offrir des bourses alléchantes aux équipes qui participeront au Tournoi de balle de Forestville qui se tiendra les 3, 4 et 5 août prochains.

Joany Hovington responsable de la Ligue de balle de la Haute-Côte-Nord, était fébrile en cette veille d’annonce. « On a déjà des équipes de Baie-Comeau et de La Malbaie inscrites » se réjouit-elle, en pensant que les bourses plus garnies attireront davantage d’équipes cette année. L’événement offrira de la balle rapide chez les hommes et de la balle donnée dans des catégories féminines et masculines.

Les équipes ont jusqu’au 27 juillet pour s’inscrire via la page « Facebook » de la Ligue de balle de la Haute-Côte-Nord ou tout simplement en téléphonant à Joany Hovington au 418 587-3660.

Tournoi amical

Et récemment avait lieu le tournoi amical mixte. Les deux journées d’activités ont regroupé 7 équipes. « C’était voulu. L’ambiance festive était au rendez-vous », nous disait madame Hovington, en racontant que des jeux d’habiletés étaient au programme comme les concours de coup de circuit, de courses et de courses à relais.

Chez les équipes gagnantes, dans la section « A », la palme est allée aux A’s de Forestville, tandis que dans le « B », le Super de Forestville prenait la mesure des Crackers Jack.

JUDE BROUSSEAU

Collaboration spéciale