Les bourses d’études Enracine ton avenir sont de retour

Sacré-Cœur – La Société de développement de Sacré-Cœur (SDSC) relance son programme de bourses d’études . Selon le niveau d’études, cinq bourses représentant plus de 5 000 $ seront remises en septembre prochain.

Le programme s’adresse aux étudiants de la Haute-Côte-Nord et de la communauté de Pessamit. Pour y participer, il suffit d’avoir une adresse permanente en Haute-Côte-Nord ou à Pessamit, être citoyen canadien ou résident permanent, remplir le formulaire d’inscription et fournir tous les documents requis avant le 15 mai et être inscrit dans à temps plein dans un programme d’études admissible.

« Les objectifs visés par la SDSC et ses partenaires financiers, sont notamment de supporter les personnes qui désirent travailler et s’installer en région après les études, favoriser la formation pour des emplois sûrs en région et contribuer au développement régional », explique Edouard Tagakou, relationniste avec le milieu pour la SDSC. Le dévoilement des candidats sélectionnés aura lieu en août prochain.