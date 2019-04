Formule modifiée pour le Pow Wow Essipit

Cette nouvelle orientation du Pow Wow d’Essipit est le fruit d’une réflexion du Conseil de la Première Nation des Innus Essipit de concert avec les secteurs Loisirs et Culture. « Cela ne signifie en rien la fin des activités qui ont fait sa renommée au cours des dernières décennies. Bien au contraire! Les activités à caractère culturel et communautaire se tiendront désormais lors de la Journée nationale des Autochtones », précise Marie-Ève Théberge, responsable des communications et affaires publiques à Essipit.

Elle ajoute que cette modification permettra notamment aux Essipiunnuat de célébrer encore davantage leur culture et leur sentiment d’appartenance à la communauté. L’aspect festif, sportif et social du Pow Wow est quant à lui déplacé à la fin août, plus précisément cette année du 23 au 25 août. Spectacles, feux d’artifice et le tournoi de balle Mamu Metuanum seront au menu de cette fin de semaine.

Le Conseil espère que cette nouvelle formule apportera un souffle renouvelé aux différentes festivités dédiées aux membres d’Essipit ainsi qu’aux résidents des environs.