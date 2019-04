Les dossiers des prêtres seront scrutés

Baie-Comeau – Le diocèse de Baie-Comeau collabore avec ceux de Rimouski et Gaspé pour la tenue d’un audit dans le cadre de l’affaire des prêtres pédophiles.

Une personne impartiale sera embauchée pour effectuer le travail de vérification des archives de chaque diocèse. Les dossiers de tous les membres du clergé seront scrutés.

Selon la porte-parole de celui du diocèse de Baie-Comeau, Christine Desbiens, des pourparlers en ce sens sont en cours depuis quelques mois et ne sont donc pas en réaction avec l’annonce récente du diocèse de Montréal concernant le lancement d’un tel audit.

Si les diocèses de l’est du Québec ont lancé pareille démarche, c’est par souci de transparence par rapport aux abus sexuels commis dans le passé, précise Mme Desbiens. Les modalités de l’exercice ainsi que son échéancier ne sont pas connus de l’évêque Jean-Pierre Blais, assure-t-elle.

Code d’éthique

Le diocèse de Baie-Comeau a élaboré en 2018 un code d’éthique destiné aux prêtres, aux membres de communautés religieuses et aux bénévoles engagés auprès des enfants et des adolescents. Le but : prévenir toute situation à risque.

Vers la fin novembre et le début décembre, une tournée a été orchestrée afin de distribuer le document lors de rencontres. En janvier, une relance a été effectuée pour rejoindre le plus de gens possible.

Ce code renferme notamment des informations sur les comportements à adopter en présence de jeunes afin de prévenir toute ambiguïté. Il est également question de la façon de s’adresser à eux et de réseaux sociaux. Le diocèse de Baie-Comeau compte 27 prêtres résidents.