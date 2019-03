Un besoin confirmé en Haute-Côte-Nord – Une association de défense des droits des consommateurs voit le jour

Forestville – D’ici quelques semaines si tout va bien, la population de la Haute-Côte-Nord pourra compter sur la nouvelle Association pour la protection des consommateurs de la Haute-Côte-Nord. Les citoyens bénéficieront de conseils et support technique sur les questions de l’économie familiale et la consommation.

Encouragées par les résultats concluants découlant d’un projet pilote qui s’est échelonné sur 3 ans et initié par l’APIC Côte-Nord qui dessert la population de Manicouagan depuis 40 ans, Marie-France Imbeault, Paulette Gagnon, Francine Côté et Katy Deschênes ont entrepris de mettre en place de façon permanente une association de défense des droits des consommateurs pour desservir la population de la Haute-Côte-Nord.

L’organisme offrira de l’information et de l’aide sur les questions de budget, endettement, protection des consommateurs, etc. « Il existe plus de 30 organismes de ce genre au Québec et la Haute-Côte-Nord aura la sienne », souligne Marie-France Imbeault, mairesse de Colombier.

Cette dernière concède qu’il y a beaucoup de travail à faire mais le processus est bien enclenché. Un conseil d’administration provisoire a été formé et l’organisme a maintenant sa charte. Une assemblée de fondation est prévue pour au cours des prochaines semaines et la population sera invitée à cette étape importante pour la suite des choses.

« Le plus gros défi sera d’avoir accès à un soutien financier récurrent, pour ce faire l’organisme fera une demande au Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) dans le cadre de son volet défense collectives des droits », précise Mme Imbeault.

D,ici là, le conseil d’administration espère obtenir le support de la MRC dans le cadre de l’alliance sociale que cette dernière a conclue avec le gouvernement du Québec. Pour l’instant le groupe a reçu une somme de 2 000 $ du député de René-Lévesque, Martin Ouellet.

L’association pour la protection des consommateurs de la Haute-Côte-Nord espère être en opération le plus tôt possible.