Les élèves des Ateliers Victor Pelletier exposent à la salle Armand-Topping

Forestville – Plusieurs amateurs de Forestville et des environs étaient au rendez-vous convié par les élèves des Ateliers Victor Pelletier le 16 mars dernier. Les nombreux tableaux ornant les murs de la salle Armand-Topping, n’ont laissé aucun doute quant à l’étendue du talent de la cohorte 2018-2019 dirigée par monsieur Pelletier.

Victor Pelletier, qui a commencé la peinture à l’âge de quarante ans, dispense des ateliers de peinture pour les gens de Forestville et des environs depuis maintenant plus de dix ans. Lorsqu’il a commencé à pratiquer ce loisir, Victor Pelletier désirait s’approprier la technique de base. « Je suis allé chercher cette base-là avec des ateliers, entre autres, et au fil du temps, on acquiert des compétences avec nos propres expériences », dit-il.

De fil en aiguille

« J’ai commencé à donner des petits cours lorsqu’une fois j’étais chez moi et un de mes oncles et une amie voulaient faire de la peinture avec moi. Ça a commencé de cette façon et de plus en plus, d’autres personnes se sont ajoutées pour apprendre », ajoute-t-il. C’est également par passion, il y a plus de dix ans que Victor a officialisé la formule d’ateliers en créant un espace chez lui pour accueillir tous ceux et celles qui veulent peindre et apprendre les différentes techniques. Cependant, cela fait maintenant cinq ans que l’artiste organise un vernissage à Forestville avec ses élèves. Toutes les toiles dévoilées lors de cette journée sont des créations de ceux et celles qui prennent part aux ateliers. Certains ont déjà peint avant de s’inscrire aux ateliers, d’autres pas du tout. Il s’agit donc d’une activité offerte à tous. « Moi, à part peinturer des murs de maison, je n’avais aucune expérience! Si on m’avait dit il y a quatre ans que je ferais des toiles, je ne l’aurais pas cru, mais j’adore ça », déclare Gervais Bossé qui suit les ateliers de M. Pelletier. « Victor c’est un peintre et un professeur exceptionnel puisqu’il a toute l’expertise pour nous montrer, mais aussi toute la patience pour accompagner des débutants », explique Micheline Anctil, mairesse de Forestville, qui suit aussi maintenant depuis près d’un an les ateliers. De plus, grâce au vernissage, les élèves, qui sont présents lors de cette journée, vivent une expérience enrichissante en dévoilant au public leurs créations. Tous s’entendent pour dire qu’il s’agit là d’une belle initiative et d’un loisir passionnant.