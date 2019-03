Journée internationale des droits des femmes – Le Centre des femmes de Forestville ravive les mémoires

Forestville – C’est sur le thème Le respect, ça se manifeste! que l’équipe du Centre des femmes a lancé cette journée internationale des droits des femmes à l’occasion d’un déjeuner offert à toutes les femmes du territoire.

« Une journée de célébration des droits des femmes, une journée de bilans des luttes menées et à mener, et aussi une journée d’actions et de mobilisations partout dans le monde », a dit la coordonnatrice du Centre et représentante régionale à L’R des centres de femmes du Québec, Céline Casey.

En présence d’une quarantaine de femmes et du député de René-Lévesque Martin Ouellet, Carmen J. Gagnon a pris la parole à titre de leader d’opinion de la campagne de visibilité des centres de femmes du Québec lancée le 24 octobre dernier. « Nous pouvons amener une amie, une connaissance ou une belle-sœur au centre de femmes. Ça, c’est notre bout de chemin qu’on peut faire. L’équipe fait le sien, son travail d’accueil, de revendications, d’organisation d’activités (…) », a mentionné celle qui a siégé au conseil d’administration du Centre pendant douze ans.

Le livre réalisé par L’R des centres de femmes du Québec intitulé Votre antiféminisme, nos répliques a été présenté à l’assistance de même qu’un rallye-quizz.