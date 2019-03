Bibliothèque Camille-Bouchard – Livres vivants qui racontent mille maux

Forestville – Nul doute que s’ils pouvaient parler, les murs de la bibliothèque Camille-Bouchard résonneraient de mille mots. Témoins de maux interdits, de maux tabous trop souvent enfouis, tellement de fois incompris, les milliers de livres de la bibliothèque municipale ont été évincés par des livres… vivants.

C’était une première en Haute-Côte-Nord mais une 3e édition de l’événement national À livres ouverts présentée par l’Association québécoise des retraités du secteur public et parapublic (AQRP).

Sur le thème Un passage inédit vers l’inclusion sociale, 27 personnes de même que 15 élèves de 5e et 6e année de l’école St-Luc, ont assisté en privé à des témoignages vivifiants de rétablissement en santé mentale.

Le courage de Laurent face à l’anxiété, la bataille de Christian contre la dépression majeure, les difficultés de Josée et la bipolarité de Danielle, autant de livres vivants percutants pour contrer la stigmatisation des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Le nouveau combat de Dany Farcy

Bien qu’il fut pendant la majeure partie de sa vie une lutte contre le mal-être, l’agressivité et l’alcoolisme, le combat du seul pair aidant de la Côte-Nord est désormais celui de remettre sur les rails la Résidence Saint-Joseph de Pointe-aux-Outardes. Avec un conseil d’administration nouvellement élu, le Baie-Comois espère que « ce joyau », ancienne école aménagée en refuge pour les personnes démunies sans domicile fixe, pourra relancer ses activités. Actuellement en recherche de financement, les bénévoles désirent poursuivre la mission des Hospitalières de Saint-Joseph de Montréal qui ont tenu le fort pendant plusieurs années, appuyées par un organisme à but non lucratif.