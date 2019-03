Pavillon Forestville – Le CISSS de la Côte-Nord dément les rumeurs de réduction de services

Forestville – Les services médicaux au CLSC de Forestville ne sont pas compromis. Malgré les rumeurs persistantes qui circulent en Haute-Côte-Nord depuis plusieurs mois, la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS) a réitéré son engagement envers la population du territoire desservie par l’établissement, lors d’une rencontre à huis clos avec la préfète et mairesse de Forestville Micheline Anctil.

En présence de l’équipe de direction du CISSS de la Côte-Nord, dont le Dre Marie-Claude Lebel, directrice des services professionnels et de l’enseignement universitaire, Sandra Morin, adjointe au pdg et relations avec les médias et du président-direceur général Marc Fortin, Micheline Anctil a obtenu l’assurance verbale qu’aucun mandat n’avait été donné afin de modifier les horaires ou l’organisation des services du pavillon Forestville.

« On m’a dit: vous pouvez rassurer la population tant à l’intérieur du CISSS de la Côte-Nord ou du côté de la ministre de la santé et des services sociaux Danielle McCann, il n’y a aucun projet de fermeture de services. Le problème en est un de recrutement de main-d’œuvre », a dit tant au conseil municipal de Forestville qu’au conseil des maires de la Haute-Côte-Nord, la mairesse et préfète.

Comité local de recrutement

Sandra Morin abonde dans le même sens que l’élue. Celle-ci a mentionné au Journal que les intentions de son organisation ne sont pas « de diminuer les services mais plutôt de les maintenir et les améliorer ».

Outre les échanges concernant les effectifs médicaux et la pénurie de main-d’œuvre, les deux parties ont convenu de créer un Comité local de recrutement pour travailler conjointement à l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre.

Selon les données fournies par le CISSSde la Côte-Nord, ce sont 5 médecins qui détiennent actuellement un poste à Forestville mais deux d’entre eux sont absents.

« Le Département régional de médecine générale a établi qu’il faudrait 9 médecins pour assurer une couverture complète des services », précise Pascal Paradis, conseiller en communication au CISSS de la Côte-Nord.