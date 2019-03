La popote roulante du Centre d’action bénévole le Nordest – Une présence rassurante depuis 23 ans

Forestville – Depuis maintenant 23 ans que les personnes aînées, seules ou en situation de vulnérabilité de Colombier à Longue-Rive bénéficient du service de la popote roulante du Centre d’action bénévole le Nordest. Présence rassurante, vigie et parfois même seul contact humain pour certains usagers du service, les baladeurs bénévoles du CAB le Nordest sont plus que des livreurs de repas.

Le Centre d’action bénévole le Nordest livre 3 500 repas à chaque année à une cinquantaine de personnes. En plus d’assurer une alimentation saine à coût modique, soit 6 $ pour les gens de Forestville et 6,50 $ pour ceux des autres localités, les popotes roulantes assurent une vigie auprès des clients qui sont seuls ou en situation de vulnérabilité.

« Notre service joue un rôle important auprès des aînés, qu’ils soient en perte d’autonomie ou avec des besoins particuliers, explique Marie-Eve Boivin, coordonnatrice du Maintien à domicile. Ils bénéficient d’un repas chaud et équilibré, préparé selon le guide alimentaire pour une saine alimentation ».

Semaine québécoise des popotes roulantes

Pour une 13e année, l’activité spéciale « bénévole d’un jour », s’est tenue le 19 mars dernier. Pour cette occasion, les agentes de développement de Colombier et Forestville, Gina Boulianne et Catherine Simard, ont participé à l’emballage et à la livraison des repas offerts gratuitement par le Nordest.

En plus des clients réguliers, les bénévoles d’un jour ont livré des repas aux résidents des HLM de Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer, Forestville et Colombier. « Une excellente façon de souligner la Semaine des popotes roulantes et aussi de faire la promotion de notre service », ajoute la directrice générale de l’organisme, Hélène Brochu.

À moyen et long terme, madame Boivin espère instaurer une troisième journée de livraison.

Soucieuse d’améliorer son offre de services et dans un souci de pratique écoresponsable, le Nordest utilise désormais des contenants 100 % recyclables.