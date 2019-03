L’organisme des bassins versants fait mouche avec la pêche sur glace

Les Escoumins – C’est par une splendide journée ensoleillée que s’est tenue l’activité d’initiation à la pêche sur glace de l’Organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord (OBVHVN) dans le cadre des programmes L’hiver en Haute-Côte-Nord: on pêche en famille! et Pêche en herbe.

Le 2 mars dernier, au lac Gobeil secteur Sacré-Cœur, ce sont 76 jeunes et 92 adultes qui ont répondu à l’invitation de l’OBVHCN, qui avait pour objectif de transmettre l’amour et la passion de la pêche à des familles de la Haute-Côte-Nord.

De plus 28 jeunes de 9 à 12 ans ont pu repartir avec leur propre brimbale, leur permis de pêche valide jusqu’à leurs 18 ans et un cahier d’activité La pêche blanche avec … Guliver.

« Les familles pouvaient se procurer un ensemble prêt à pêcher ou utiliser leur propre matériel. Notre équipe était sur place pour distribuer le matériel pour la pêche, répondre aux questions des participants sur la biologie du poisson et son habitat, la réglementation et la sécurité, et offrir l’identification des poissons qui étaient pêchés sur place », explique Catherine Emond, chargée de projet à l’OBVHCN.

C’est la perchaude qui a mordu le plus à l’hameçon, mais un omble de fontaine (truite mouchetée) a aussi été pêché. Les familles pouvaient se procurer un ensemble prêt à pêcher ou utiliser leur propre matériel. La maison des jeunes de Sacré-Cœur était aussi présente pour offrir collations et boissons chaudes aux participants. Un abri était à la disposition des pêcheurs, mais celui-ci n’a pas été nécessaire étant donné le beau temps ensoleillé et presque sans vent.

Cette belle activité a été rendue possible grâce à MFFP/Héritage Faune et la Fondation de la faune. Un merci tout spécial aux Constructions SRV pour avoir déneigé le stationnement et par le fait même avoir assuré le bon fonctionnement de l’activité.