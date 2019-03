La Caisse du Saguenay-Saint-Laurent passe à l’ère des guichets tactiles

Les Escoumins – La caisse populaire Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent accueille une nouveauté dès cette semaine dans ses points de service des Escoumins, Sacré-Cœur ainsi que Tadoussac. En effet, elle s’équipe de tout nouveaux guichets tactiles qui changeront quelque peu les habitudes des utilisateurs.

Déjà installés dans plusieurs points de service au Québec, ces nouveaux guichets font partie d’une modernisation des caisses Desjardins. « La principale caractéristique des nouveaux guichets sera l’écran tactile qui ressemblera beaucoup aux tablettes et aux téléphones », explique Roxanne Savard, conseillère en communication et vie associative à la Caisse populaire Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent.

Concrètement, les options déjà existantes sur les guichets seront seulement transférées sur l’écran tactile, où il faudra cliquer pour y accéder. Il y aura quelques changements dans ces options, notamment pour la fonction « dépôt » pour laquelle les enveloppes ne seront plus nécessaires. Les usagers vont maintenant insérer directement les espèces ou chèques. D’autres options apparaitront également, telle que le virement entre personnes déjà existant avec AccèsD. « Le but principal pour Desjardins est la modernisation, mais également de s’adapter aux habitudes des utilisateurs », ajoute Mme Savard.

Installation des guichets

Desjardins procédera à l’installation le 21 mars aux Escoumins, le 27 mars à Tadoussac et finalement le 28 mars à Sacré-Cœur. Lors de ces journées, les guichets ne seront pas disponibles. Les personnes désirant effectuer une transaction pourront le faire au comptoir. D’ailleurs, un employé supplémentaire sera assigné. Au siège social des Escoumins, un guichet mobile sera accessible à partir d’un camion en direct du stationnement. Suite à cette modernisation, un employé sera sur place dans le but d’apporter un soutien technique aux membres pour la période d’adaptation, soit deux ou trois semaines. « Nous voulons accommoder nos membres le mieux possible dans ce changement », conclut Roxanne Savard.