Deux clans volent la vedette au 30e tournoi des Familles

Les Escoumins – Deux clans familiaux ont volé la vedette lors de la 30e édition du tournoi de hockey des Familles présentée sur la patinoire du centre sportif Charles-Édouard-Boucher des Escoumins.

La classique annuelle du mois de mars a, une fois de plus, offert beaucoup d’action sur la surface glacée tout en permettant à deux formations de s’approprier les titres convoités. En classe C, les membres de la famille Roussel ont connu un week-end très productif et leur brio a été récompensé avec la conquête des grands honneurs en 2019.

Les champions ont concrétisé leur règne, en grande finale, quand ils ont pris la mesure des patineurs de la famille Simard de Clermont par le pointage de 4-1.

Division D

L’autre division au programme a mis en évidence les familles Morin et Gagnon/Dubé, qui ont atteint l’étape ultime du tournoi en croisant le fer lors du match décisif.

Les Morin sont vite passés à l’action et ont couronné le défi amical de belle façon avec un triomphe convaincant de 6-3 qui leur a, du même coup, procuré la principale bourse à l’enjeu

Les organisateurs ont dressé un bilan positif de cette 30e reprise et songent déjà l’édition de 2020, qui devrait d’ailleurs comporter quelques changements à sa programmation officielle.