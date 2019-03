Traversier : la STQ accorde des crédits aux clients touchés par les annulations

Baie-Comeau – La Société des traversiers du Québec (STQ) accordera des crédits totalisant 488 000 $ à environ 2 800 clients directement touchés par les annulations de service qui ont frappé la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout.

L’organisme signale que cette mesure prendra la forme d’un crédit pour une utilisation prochaine des services de traversiers pour tous les clients dont la réservation a dû être annulée et « à qui la STQ ne pouvait offrir d’alternative adéquate ». Ce crédit vise autant les particuliers que la clientèle commerciale.

Pour un aller-retour annulé, une famille de deux adultes et deux enfants recevra un crédit de 226,80 $. Quant à un propriétaire de camion-remorque éligible, ce crédit s’élèvera à 958,86 $.

Une deuxième phase de mesures sera également annoncée bientôt, a assuré le président-directeur général par intérim de la Société des traversiers, Stéphane Lafaut, qui reconnaît « le caractère exceptionnel » de la situation. « Cette première mesure vise à fournir un appui rapide et concret à nos clients qui ont été directement touchés par une annulation de service », a-t-il ajouté.

Remboursement automatique

Selon la STQ, tous les clients qui avaient une réservation pour une traversée annulée pendant l’une ou l’autre des périodes d’éligibilité obtiendront automatiquement un crédit équivalent au montant de leur réservation, qui sera applicable lors de leur prochaine utilisation de la traverse Matane-Côte-Nord.

Pour les automobilistes, les périodes visées sont du 3 au 7 janvier, du 1er au 13 février et du 25 février au 7 mars. Pour la clientèle commerciale, ces périodes s’étendent du 19 décembre au 7 janvier, les 12 et 13 février, du 25 février au 1er mars et du 5 au 7 mars.

Les clients corporatifs seront contactés au cours des prochaines semaines par le personnel de la STQ et une note de crédit sera ajoutée à leur compte. Quant aux particuliers, ils recevront par la poste une carte plastique sur laquelle sera encodé le crédit auquel ils ont droit.

Pour que les envois puissent être réalisés, les clients doivent mettre leur adresse postale à jour. Ils peuvent le faire sur le site traversiers.com, où se trouve un formulaire de validation de l’adresse. Ils pourront aussi le faire à partir du 18 mars sur une ligne sans frais, qui entrera en fonction à ce moment-là.

La STQ demande à ses clients de ne pas appeler au centre de réservation de Matane pour modifier leur adresse ou se renseigner sur le programme de crédits.