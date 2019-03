À tous les temps : Pis toi, t’es un Tremblay qui?

Les Tremblay sont nombreux. Un cas unique de colonisation, on doit l’admettre. Toutefois, la popularité du patronyme a vite été problématique! Comment les distinguer? Souvent, le prénom du père suffisait à identifier clairement une famille, quand ce n’était pas suffisant, on y ajoutait le nom du grand-père, comme pour les Tremblay-Jamboise qui est, en fait, la contraction de Jean à Ambroise!

L’Association des Tremblay d’Amérique a recensé, il y a quelques années, les variétés des surnoms de cette grande famille. Naturellement, l’humour, la méchanceté et la vulgarité ont fini par s’en mêler. D’une caractéristique physique, d’un tic, d’une habitude naîtront certains surnoms. D’autres du lieu où vivaient ces Tremblay, du métier qu’ils exerçaient, bref, tout pouvait être utilisé afin de les distinguer.

Devant l’imposant listing des surnoms des Tremblay du Québec, j’ai réalisé que ceux des surnoms étaient nés ici et qu’ils étaient propres à nos Tremblay de la Haute-Côte-Nord. Il serait donc important d’en faire l’inventaire.

Qui sont nos Tremblay?

Ils suivent naturellement le même schéma (la généalogie, les femmes, le métier, une ressemblance ou une singularité). Voici la signification de plusieurs surnoms des Tremblay de la Haute-Côte-Nord:

Baraton : Un baraton est une batte pour baratter le beurre. Pourtant rien n’indique que ce couple exploitait une beurrerie. L’origine escouminoise du surnom est indéniable. Les enfants de François (1850-1937) et Anaïs Therrien (1852-1935) se disent Tremblay-Baraton.

Canapette : Certains fils ou petits-fils de Lévite (1846-1917) seraient des Tremblay-Canapette. Lévite est-il à l’origine du surnom? Est-ce les descendants d’un de ses fils qui se sont ainsi distingués? Ces Tremblay se retrouvent à St-Paul mais aussi à Colombier. Quant à l’origine du nom? Mystère!

Carotte : De William Tremblay (1856-1928) (Julie Brisebois), on ignore la raison, le plus facile serait de croire qu’il était roux, évidemment. Les Tremblay-Carotte sont nombreux et éparpillés dans tous nos cantons.

Chat : Famille de Phydime (1878-1934) et Adiana Duchesne (1884-1978), ici le surnom vient de la mère. Une légende veut qu’elle fût maligne comme une chatte mais une autre version dit que (Oups! La censure vient de passer). Originaire de St-Paul-du-Nord, la famille se déplacera vers Ragueneau mais plusieurs représentants reviendront à Portneuf-sur-Mer.

Ferrine : De Zéphirin et Marguerite Tremblay (mariés à La Malbaie en 1823). C’est particulièrement leur fils, Ignace, qui diffusera le surnom dans la région. De ses deux mariages, Lydie Duchesne (1823-1873) et Marie Chamberland (1847-1927), Ferrine donnera vingt (20!) enfants à notre région, dont l’origine est Longue-Rive. L’explication entendu, il y a longtemps, sur l’origine du nom : « Parce qu’on parle fort! » Oui, certains Tremblay-Ferrine ont du coffre, il faut l’admettre mais quel est le lien? Selon les définitions trouvées, « Férine » signifie : « Qui présente un caractère dangereux ou pernicieux » ou « Toux sèche, opiniâtre ». À vous de vous de choisir!

Gadelle : Le surnom origine de Charlevoix et non d’ici. Selon toute vraisemblance, les Tremblay-Gadelle arrivent de Joseph et Julienne Lajoie (mariés en 1792). Parce qu’ils possédaient un champ de « gadelles » (groseilles) sur leur terrain. Ils sont présents principalement à Sacré-Cœur et Bergeronnes.

Jamboise : De Jean à Amboise. C’est son fils Jean-Baptiste (1831-1921) qui s’installa à la rivière Romaine, vers 1875, avec son épouse, Aurélie Boily. On retrouve leurs descendants aux Escoumins et à Longue-Rive.

Luc : De Luc (1851-1905) (époux d’Elmire Tremblay), fils de Luc (Agnès Bouchard), qui s’installe à Portneuf vers 1882. Famille de navigateur, dont la majorité prirent la mer pour s’établir à Rimouski au début du siècle dernier, il reste néanmoins quelques ramures dans plusieurs de nos villages.

Mandé : De Martin Mandé dit Tremblay (1821-1894), baptisé Martin Mandé cet enfant illégitime adoptera le nom de Tremblay vers 1855 – énigme non résolue d’ailleurs. Le surnom de Mandé collera jusqu’à ces petits-enfants qui peuplent principalement Portneuf-sur-Mer et St-Paul-du-Nord.

Mars : De Marc dit Mars (1838) époux de Marie Duchesne et ensuite d’Élisa Poitras. Un dizaine d’enfant dont au moins trois garçons ont perpétué le surnom dans la région. Alors que lui-même était un Tremblay-Romaine.

Micho : Aucun Michaud dans cette lignée. Cherchons l’explication dans la généalogie, Michel (1774) était le fils de Michel (1748). Trop facile d’affirmer que le surnom Micho provient d’une déformation de Michel à Michel? Eusèbe (1831-1907), sera le premier de la lignée à s’établir à St-Paul-du-Nord, avec son épouse Marguerite, vers 1866.

Picoté : Le premier Tremblay-Picoté, Louis (1729-1785), sera le seul survivant de la maisonnée lors de l’épidémie de variole, à l’Ile-aux-Coudres, en 1755. Deux fils du Picoté ont des descendant en Haute-Côte-Nord, François et Joseph.

Romaine : De Romaine Mercier (1770-1830), épouse d’André (Sauveur) Tremblay. Selon les écrits, Romaine, d’un naturel « Germaine », tenait bien les cordeaux autant à la maison qu’en terre de colonisation. Leur fils, Jérôme (1799-1872), membre de la Société des 21, contribuera amplement au peuplement de Bergeronnes.

Sauterelle : On sait que Pierre (1889-1948), époux de Lydia Girard (1887-1974) et ses enfants étaient des Tremblay-Sauterelle, le surnom remonte-t-il plus loin?

Notons aussi les Tremblay-Charette, Coffré, Fouette, Gadelle, Grillé, Romutien, Liam, Bello, Bœuf ou Corbijou. Naturellement, certains surnoms demeurent inconnus dans les autres villages. Soit parce qu’ils sont plus récents ou plus locaux. Saluons, au passage, les Barthélémy de St-Paul, les Médéril de Portneuf et les Cléophe des Escoumins qui ont même une côte à leur nom! Une mention spéciale à Martin Tremblay Guelil qui promène son surnom et son humour sur Facebook!

Dans la prochaine chronique on se questionnera sur l’apport démographique des Tremblay en Haute-Côte-Nord, mythe ou réalité?