William Foster surprend, Félix Lefrançois signe!

Forestville – De la trentaine de joueurs attendus le 23 septembre dernier au Complexe Guy-Ouellet, c’est une vingtaine qui sont finalement sautés sur la glace à l’occasion du mini-camp des Excavations A. Savard de la Haute-Côte-Nord.

La formation qui amorçait ses activités pré-saison devra donc compter sur les premiers matchs du calendrier régulier pour peaufiner les stratégies certes, mais aussi pour avoir une meilleure idée des effectifs. « C’est plus difficile pour notre formation de tenir un vrai camp, les joueurs venant d’un peu partout sur la Côte-Nord », expliquait Philippe Gauthier. Pour l’entraîneur-chef, les deux matchs hors-concours prévus contre le Construction Éclair de Charlevoix, dont le second sera joué à Forestville ce vendredi à 21 h, sont des occasions de faire des essais.

Et pour les Excavations A. Savard, le défi de présenter des formations complètes passera par une bonne quantité de joueurs sous contrat. « Il faut se le dire, pour toutes sortes de raisons, nous n’aurons pratiquement jamais la même formation », figure Gauthier, en prenant bien soin d’ajouter « que nous aurons un très bon noyau ».

Noyau

Même si plusieurs joueurs ont jusqu’à maintenant été confirmés par l’organisation, Philippe Gauthier et ses adjoints Patrice Vollant et Janick Boisvert restent attentifs aux autres possibilités. « Car il y a des jeunes qui nous ont surpris au mini-camp». Le coach parlait ici d’Alexandre Miller de Baie-Comeau et du Forestvillois William Foster. Ce dernier s’est d’ailleurs suffisamment démarqué pour que les Nord-Côtiers annoncent mardi dernier son embauche. «Un petit gars de la place qui a démontré qu’il voulait jouer régulier », affirmait Gauthier. Quant au noyau de la formation, il vient de grossir considérablement avec l’annonce mercredi dernier, de la signature de l’ex-capitaine de l’Océanic de Rimouski Félix Lefrançois. Cette nouvelle a fait des vagues sur le net et sans doute jusqu’à Clermont, où la présence du Baie-Comois était prévue pour le premier match préparatoire.

Par ailleurs, parmi les quatre portiers en vue, celui qui semble avoir une longueur d’avance sur les autres est Jeffrey Dallaire qui a gardé les filets des Gaulois de Port-Cartier de l’ancienne ligue senior AA de l’est de la région. Mathieu Desterres de Pessamit, qui a évolué dans des calibres Midget AAA et Senior et le robuste Shanny Bernier de Port-Cartier devraient être les piliers à la ligne bleue.Et les amateurs de hockey senior de Forestville seront heureux du retour de Jean-François Landry. Ses talents de marqueur jumelés à ceux de l’ex-Drakkar Jason Bernatchez devraient donner du « panache » à l’offensive des Nord-Côtiers.

Les amateurs sont conviés à la première partie de la saison le samedi 14 octobre dès 16 h au complexe Guy-Ouellet alors que Construction Éclair sera reçue par Excavations A. Savard HCN.