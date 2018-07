Votre voiture aussi a chaud

Nous allons traverser aux cours des prochains jours une période de forte canicule. Naturellement, nous répétons d’être prudent, de boire beaucoup d’eau et si vous avez à prendre la route, il ne faut oublier que votre véhicule aussi peut souffrir de la chaleur. Le chaud comme le froid exige un effort accru de votre véhicule et c’est en constatant le nombre de véhicules immobilisés le long de l’autoroute 10 que je me suis dit qu’il serait bon de donner quelques conseils à ce sujet. Tout est une question d’entretien. Tout comme les périodes de grand froid qui augmentent le nombre de remorquages de 30 à 40 %, il en va de même par temps très chaud. Mais que pouvez-vous faire pour prévenir un bris ? La majorité des problèmes vont naître dans le système de refroidissement qui est le plus sollicité durant les grandes chaleurs. Tout ce qui touche de près ou de loin au radiateur comme les boyaux qui peuvent se fissurer sous la pression, la pompe à eau qui peut surchauffer ou encore les ailettes de radiateur qui peuvent être obstruées sont à risques. Il est bon aussi de vérifier l’efficacité de l’antigel qui joue un rôle crucial dans la régulation de la température du moteur. Il ne faut pas oublier la batterie. La chaleur agit sur l’expansion du métal qui compose la majorité des moteurs. Plus un métal est chaud, plus il prend de l’expansion et crée de la friction qui exige plus de puissance de la batterie pour faire fonctionner le véhicule adéquatement. La batterie sera aussi plus sollicitée par l’air conditionné qui demande une grande quantité d’électricité sans parler de ce que pouvez remorquer. Donc, vous devez aussi vous assurer que votre batterie est en bonne condition. Finalement, pour affronter la chaleur sans problème, l’ensemble du système électrique doit être en bon état : alternateur, démarreur, fils de bougie, etc. Les courroies doivent également être bien tendues, afin que les accessoires qu’elles entraînent puissent fonctionner correctement.

Si votre véhicule n’est pas neuf et que vous partez en vacances ou planifiez un plus long déplacement, ce n’est pas une mauvaise idée de faire faire une inspection de votre véhicule avant de partir. Vous serez certain de quitter l’esprit tranquille.