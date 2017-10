Une sortie découvertes à la Maison de la Mer

Les Bergeronnes – Pour la rentrée scolaire 2017-2018, 130 élèves de l’école Notre-Dame-de-Sacré-Cœur se sont rassemblés le 1er septembre pour une matinée de découvertes sur le Saint-Laurent marin, à la Maison de la Mer d’Explos-Nature.

À tous les ans, l’école de Sacré-Cœur choisit une thématique pour orienter ses activités, et cette année le thème est Un jardin où je cultive la vie. C’est pour cette raison entre autres, que Michèle Pilon, directrice de l’école Notre-Dame-de-Sacré-Cœur, a choisi Explos-Nature. Les activités variées, la bonne réputation de l’organisme et le respect de la thématique sont les autres raisons de ce choix.

Activités

Trois activités rotatives étaient proposées aux élèves à l’intérieur de l’établissement. La première, la rencontre avec les animaux des fonds marins, où des étoiles de mer, des oursins, des anémones et plusieurs autres organismes fascinants ont été présentés aux élèves qui ont même touché les spécimens.

L’activité a permis aux jeunes de costumer un des leurs en phoque et ce qui a permis d’en apprendre plus sur ces curieux visiteurs du Saint-Laurent.

Les élèves de 5e et 6e année, ont eu la chance d’avoir une activité sur les baleines, où on leur présentait les différentes espèces ainsi que les caractéristiques de chaque espèce.

Et pour terminer un avant-midi bien rempli, un rally était organisé pour mettre à l’épreuve les notions apprises.

Selon madame Pilon « les élèves ont adoré leur expérience ». Myreille Lalancette directrice d’Explos-Nature, ajoute: « ce sont les jeunes de notre région que nous souhaitons le plus sensibiliser et intéresser, ce sont eux qui habitent le territoire et qui auront un impact sur la gestion de ce dernier. Nous adorons recevoir les écoles de la Côte-Nord c’est un réel plaisir d’échanger avec eux ».