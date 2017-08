Une simple formalité

Forestville – Intercar reprendra incessamment le 2e aller-retour quotidien entre Baie-Comeau et Québec, conditionnellement à une aide financière réclamée au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET).

La nouvelle a été confirmée le 17 juillet par Véronique Côté, responsable du volet Transports à la MRC de La Haute-Côte-Nord et représentante de la MRC au sein du comité régional de relance, composé de représentants des MRC de La Haute-Côte-Nord, de Manicouagan, de la Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est.

Selon madame Côté, les cinq MRC concernées contribueront pour une somme globale de 37 750 $ pour la première année, conditionnellement à l’octroi de l’aide du MTMDET qui peut aller jusqu’à 150 000 $ par liaison par transporteur interurbain. « Le comité de relance demande au MTMDET de tripler la mise du milieu, donc idéalement nous devrions recevoir une aide financière de 113 250 $ pour la première année », ajoute Véronique Côté.

Conditionnellement à la reconduite du programme destiné aux transporteurs interurbains du MTMDET, les cinq MRC s’engagent pour trois ans auprès d’Intercar. Ainsi, pour les années 2 et 3 de l’entente, la contribution des cinq MRC est fixée à 30 000 $ par an. « Il est impossible cependant d’obtenir un engagement ferme du MTMDET pour les trois années puisque ce programme s’applique sur une base annuelle », précise Mme Côté.

Au cours des derniers mois, le comité régional de relance a rencontré les dirigeants d’Intercar à une occasion en plus des échanges par courriel afin de baliser le développement d’une relation d’affaires des cinq MRC avec Intercar.

Après négociation, Intercar a accepté de remettre en place les terminus de Portneuf-sur-Mer et de Longue-Rive lors de la remise du 2e aller-retour. Mais quand tout cela va-t-il se concrétiser ? « La réponse demeure dans les mains des responsables au MTMDET », ajoute Véronique Côté, relatant le dernier échange à ce sujet avec le MTMDET en date du 13 juillet indiquant que « le dossier chemine dans les meilleurs délais ».

À l’instar des utilisateurs du service, Véronique Côté trépigne d’impatience et espère la réintroduction du 2e aller-retour le plus rapidement possible. « Il ne faudrait pas que ça s’étire trop dans le temps. Il serait souhaitable que cela se fasse au courant de la saison estivale…»

En parallèle avec cette démarche, Véronique Côté mentionne qu’elle travaille actuellement sur une entente visant la réduction tarifaire pour les citoyens et citoyennes de la Haute-Côte-Nord.

Les détails seront ficelés dans le cadre de cette autre entente, après la reprise du 2e aller-retour. « Les citoyens et usagers assumeront des frais inférieurs au coût réel et la différence serait palliée par la MRC de La Haute-Côte-Nord. Mais il faut que le tout reprenne avant » conclut-elle.