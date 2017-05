Une recette régionale concoctée pour nos entrepreneurs

Les Escoumins – Le tout premier colloque Entreprendre en région s’est déroulé aux Escoumins, le jeudi 4 mai dernier. Organisé par la SADC de la Haute-Côte-Nord, Emploi-Québec et la MRC de La Haute-Côte-Nord, l’événement a été un grand succès. Le passage remarqué de Danielle Henkel a certes été le clou du colloque. La femme d’affaires a surtout mis l’accent sur le travail, confirmant qu’il n’y a pas de recette miracle pour réussir en affaires.

Né d’un désir exprimé par les entrepreneurs lors du forum économique du 12 février 2016, ce colloque avait comme objectifs de créer une occasion de rencontres et de réseautage, en plus d’offrir des conférences et formations adaptées aux besoins de notre milieu. Les quatre formations offertes abordaient divers aspects de l’entrepreneuriat : L’innovation, la lecture des états financiers, la critique constructive et le développement d’une image de marque.

Ce sont plus de 50 personnes, des entrepreneurs déjà établis depuis longtemps, des entrepreneurs en devenir, et même des maires, qui ont participé aux ateliers offerts. En effet, André Desrosiers, maire des Escoumins, et Donald Perron, maire de Longue-Rive et préfet de la MRC de la Haute-Côte-Nord, ont assisté à chacun deux ateliers et ont énormément appris de ceux-ci. « J’ai trouvé l’atelier sur l’innovation très intéressant et pertinent. Je suis heureux que les entrepreneurs de chez nous puissent assister à une telle formation », explique André Desrosiers. « Nous pouvons également apprendre plusieurs trucs et astuces à appliquer dans nos municipalités », ajoute Donald Perron.

Invitée spéciale : Danièle Henkel

La journée s’est terminée en beauté avec un souper gastronomique offert par La Galouine, suivi d’une conférence de Danièle Henkel, e x-dragonne à l’émission Dans l’œil du dragon. Cette dernière s’est entretenue sur l’entrepreneuriat régional et local, sur la réussite et la persévérance, tout en abordant à l’occasion son parcours personnel. Mme Henkel a souligné, l’importance de travailler le plus fort possible dans le but de relever tous les défis que rencontrent les entrepreneurs. Avec son leadership et son charisme impressionnant, elle a su capter l’attention des 80 personnes présentes.

À refaire

Les organisatrices de ce tout premier colloque Entreprendre en région sont très satisfaites de la tournure de l’événement, et surtout de la participation importante au niveau des ateliers. Peut-être cela se répétera-t-il? Ce que nous avons appris, c’est qu’il y a de la place pour un événement comme celui-ci en Haute-Côte-Nord et les participants aimeraient bien qu’il se renouvelle.