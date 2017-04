Une programmation tout feu tout flamme

Tadoussac –Le 34e Festival de la Chanson de Tadoussac, qui se déroulera pour une première cette année du 29 juin au 2 juillet, offre une progammation remplie à craquer d’artistes et de formations musicales d’ici et d’ailleurs. La palette des styles est large et le talent est grand.

En ouverture du plus grand des petits festivals, nuls autres que les Cowboys Fringants pour lancer l’événement sur la Scène Quebecor. Ils seront suivis à tour de rôle des non moins célèbres Vincent Vallières, Patrice Michaud, Cayouche, Matt Holubowski, Daniel Bélanger et Louis-Jean Cormier.

Sous le Chapiteau Desjardins, une quinzaine de rendez-vous seront au programme avant de laisser place au « Rappel », le petit frère de l’ancien spectacle de clôture. Avec Joseph Edgar, Urbain Desbois, Saratoga, Damien Robitaille, Karim Ouellet, Wallace, Émile Gruff et Luc de Larochellière.

Sur laScène Télé-Québec, « le duo français Sages comme des Sauvages et 8 jeunes artistes émergents, issus du projet Les chemins d’écriture. Né de la volonté de soutenir la relève en chanson francophone, le festival propose chaque année, depuis 2003, une formation de 4 jours réservée à 8 jeunes artistes émergents. Nouveauté cette année, ce projet s’inscrit dans le parcours d’accompagnement Destination Chanson Fleuve qui résulte de l’union entre Les chemins d’écriture de Tadoussac et la sélection officielle des chansonneurs du Festival en chanson de Petite-Vallée », mentionne Thérèse Fournier responsable régionale des communications.

Les amateurs de découvertes pourront voir les artistes des Alliances, soit Émile Gruff, Lydia Képinski, Maxime Auguste et Samuele. Sélectionnés au sein de la programmation de festivals partenaires, ces artistes se relaieront sur la Scène Hydro-Québec avant de laisser place au rockeur français Dimoné et à Guillaume Arsenault.

Le Site Belle Gueule sera le quartier général des festivaliers où se succèderont Samito, Menoncle Jason et Les Deuxluxes. De La Bottine Souriante, Carotté sera également de la fête. Une veillée qui se clôturera par la troupe acadienne Les Hôtesses d’Hilaire.

La Salle Marie-Clarisse de l’hôtel Tadoussac recevra Bernhari, Sarah Toussaint-Léveillé et Dick Annegarn.

L’aventure artistique éphémère invitant 9 artistes, amateurs, professionnels, de la francophonie canadienne, à partager la scène pour sublimer une partie du répertoire d’Édouard Hovington aura lieu à l’école Saint-Joseph. « Portée par l’artiste et musicien Michel Lalonde, cette relecture inédite éclaire d’un nouveau jour la musique traditionnelle et folklorique de ce personnage emblématique de Tadoussac », commente Thérèse Fournier.

L’Osstidtour, qui réunit Brown, Koriass et Alaclair Ensemble, viendra clôturer la soirée du vendredi, au sous-sol de l’église . Le lendemain, Lydia Képinski ouvrira la voie à Lubik à la Scène Bord de l’Eau.

Le samedi est la journée familiale du Festival qui se traduira par le spectacle jeune public, Daniel Gervais et Roger Dallaire, et le concours de sculptures sur sable sur la plage.

Nouveautés

Avec son changement de dates, le Festival de la Chanson de Tadoussac s’ajuste : neuf spectacles viennent s’ajouter à la journée du dimanche. De plus, le Festival investit de nouveaux lieux : l’école Saint-Joseph et sa magnifique cour où sera placé le Chapiteau Desjardins. La vente des passeports et des billets individuels commence le jeudi 6 avril.