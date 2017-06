Une programmation pour tous les goûts

Tadoussac – Avec une grande diversité, les grands et les petits, les nostalgiques, les romantiques et même ceux portés sur la rigolade seront comblés cet été par les à-côtés très riches du Festival de la Chanson qui présente des spectacles de monuments de la chanson québécoise, en l’occurence Renée Martel et Michel Rivard qui seront de passage à Tadoussac.

Pour les petits

La saison commence le 15 juillet avec du théâtre jeunesse : Le printemps d’Adam raconte l’histoire d’un érable chétif tout aussi poltron que sympathique, qui découvre les drôles de surprises que lui réserve le printemps.

De la chanson pour tous

Toujours le 15 juillet, en soirée, la musique prend la relève avec le quintette Misses Satchmo : un jazz-swing qui parcourt l’univers de La Nouvelle-Orléans et de la culture afro-américaine des années 20 et 30. Le 20 juillet, c’est au tour de Pierre Flynn de vous offrir un vol en duo explorant les couleurs et les ambiances de son répertoire nouvellement revisité. Le 27 juillet, Renée Martel rend visite à Tadoussac pour la première fois avec ses grands succès et les chansons de son album La fille de son père. Mentionnons également en première partie de ce spectacle, Joannie Benoit, découverte à Star Académie. La série chanson se poursuit le 7 août avec Brigitte Boisjoli. L’artiste offre un hommage à l’icône de la chanson country Patsy Cline, pour lequel un Félix lui a été décerné en 2016. Et pour terminer en beauté, le 25 août, Michel Rivard vient fêter ses 40 ans de complicité avec son public: une soirée empreinte d’intimité et de mots doux chantés à l’oreille.

Un brin d’humour

Au beau milieu de l’été, le 5 août, une touche d’humour vient pimenter la palette chansonnière avec Les Denis Drolet. Passés maîtres dans l’art de faire n’importe quoi, mais pas n’importe comment, ces spécialistes de l’absurde planteront le décor de leur 4e spectacle: un univers audacieux et complètement délirant !

Tous les spectacles sont présentés à la salle Bord de l’Eau de Tadoussac (sous-sol de l’église) à 20 h, à l’exception du spectacle jeunesse (Le printemps d’Adam) présenté à 15 h à la salle des Loisirs de Tadoussac.