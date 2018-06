Une première Volvo construite aux États-Unis

La dernière génération de S60 remonte à 2010 et était construite en Belgique. Volvo vient de terminer une usine toute neuve en Caroline du Sud où elle projette construire 60 000 S60 de nouvelle génération. Des membres de la presse automobile internationale étaient invités aujourd’hui au dévoilement de la plus récente berline de la famille. Sous le capot, nous retrouvons les mêmes moteurs de base que les modèles XC60 et V60. C’est à dire un 4 cylindres 2,0 litres turbo qui va varier en puissance avec 250 chevaux pour le modèle T5 et 340 chevaux pour le T6 hybride. La S60 sera aussi le premier modèle à offrir l’ensemble Polestar Engineered. Un ensemble spécial sur la version T8 hybride qui va développer 415 chevaux et 494 lb-pi de couple alors que la version régulière de la T8 développe 400 chevaux et 472 lb-pi. On retrouvera en plus sur cette version « modifiée » des freins Brembo avec étriers à six pistons.

Volvo qui a connu une croissance mondiale de 41 % de ses chiffres de vente l’an dernier a investi 1,1 milliard de dollars dans cette nouvelle usine américaine et compte bien prendre des parts supplémentaires de marché au Canada et aux États-Unis. Les premières S60 arriveront en concession cet automne. Voici la liste des prix

T5 traction avant Momentum – $42,400

T6 4 roues motrices Momentum – $47,400

T6 4 roues motrices R-Design $52,400

T6 4 roues motrices Inscription $53,900

Pas de prix encore pour les modèles T8