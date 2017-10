Forestville – Ce que le premier match préparatoire a pu montrer aux partisans, c’est que la formation des Excavations A. Savard pourra toujours compter sur un bon groupe de jeunes joueurs pour rivaliser avec les autres équipes du circuit.

C’est le constat qu’il est possible de porter malgré la défaite de 4 à 1 aux mains des Charlevoisiens, dans le premier des deux matches hors- concours au calendrier des Nord-Côtiers de la Ligue de hockey senior du Lac au Fleuve.

« En tout ce sont 11 joueurs qui ont vécu leur baptême du senior et parmi eux, il y en avait 5 qui étaient âgés de 20 ans », signalait l’entraîneur-chef Philippe Gauthier. À Clermont, Gauthier disait avoir vu de belles choses. La tenue des gardiens Jeffrey Dallaire et Alexandre Laprise, le travail des ailiers Jean-Maxime Bacon et Alexandre Miller sont du côté des meilleures notes.

Bon calibre

Comme on s’y attendait, cette ligue offrira du hockey de qualité. William Foster était aux premières loges lui qui a marqué à son premier match de calibre senior. « Sincèrement, ça m’a impressionné. Je ne m’attendais pas à ça. Les gars sont vites, sont gros », a analysé l’ailier, qui a joué aux côtés de Jason Fréchette et de Marc-Alexandre Tremblay.

Philippe Gauthier en rajoutait disant bien connaître ce calibre de jeu, se référant à son expérience d’adjoint derrière le banc du BooMErang de Charlevoix, quand la formation était membre de la Ligue centrale de hockey AAA du Québec.

Charlevoix sera une des bonnes équipes du circuit, mentionne-t-il. C’est d’ailleurs contre le Construction Éclair que les deux premières rencontres du calendrier régulier des Excavations A. Savard sont prévues. À Forestville le 14 octobre et à Clermont le 21 octobre.