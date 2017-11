Une première au Canada – La Grande Marée Danse reçoit l’International Body Music Festival

Tadoussac – Grâce à l’appui de plusieurs collaborateurs et partenaires locaux, La Grande Marée Danse donne un grand coup pour sa 2e édition. Ainsi, du 23 au 26 novembre, outre les nombreuses activités dédiées au grand public, un MiniFest de l’International Body Music Festival sera à Tadoussac pour l’occasion.

Il s’agit cette année d’une édition spéciale car la compagnie de danse , dirigée par Sylvie Mercier, résidente de Tadoussac, a réussi à faire venir pour la toute première fois au pays un MiniFest de l’International Body Music Festival (IBMF). En effet, ayant déjà eu lieu dans plusieurs pays tels que la France, le Brésil, la Turquie ou l’Indonésie, l’IBMF sera tenu pour la première fois au Canada. « Pensez-y bien… C’est la première fois que ça se déroule au Canada et c’est à Tadoussac que ça se passe, c’est très impressionnant », déclare Sylvie Mercier, directrice artistique de la compagnie Bourask. Cet évènement consiste en une fin de semaine intensive de formations en danse percussive et musique corporelle. Cependant, la programmation et les ateliers sont pensés pour tous, débutants ou plus avancés. Le but est également de rassembler la population avec des professionnels des grandes villes pour créer une opportunité unique afin d’initier le goût de la danse à Tadoussac. « Nous désirons accrocher le plus de monde possible et leur faire découvrir les plus belles danses, soit les danses traditionnelles », ajoute Sylvie. En effet, La Grande Marée Danse est fière de faire rayonner le monde des danses percussives sur la Côte-Nord.

Programmation

Lors de cette longue fin de semaine, des ateliers sont offerts dans les volets initiés et découverte, que ce soit pour la musique corporelle, la gigue québécoise et américaine, la danse traditionnelle autochtone et plus encore. Seulement quelques places sont encore disponibles dans le volet découverte. Des activités festives sont également à l’horaire pour la population. Micro ouvert, veillée de danse traditionnelle et, à ne pas manquer, un spectacle de danse samedi à 20 h à la Salle Bord de l’Eau, sont organisées pour faire participer le plus de gens possible. Il y aura également un spectacle jeune public, soit le spectacle Bossbottes, de Bourask qui sera présenté à deux reprises le jeudi 23 novembre à la salle Bord de l’Eau devant les élèves des écoles primaires du secteur B.E.S.T. par le Festival de la Chanson de Tadoussac. La Grande Marée Danse est finalement très heureuse de compter sur l’appui et l’aide de plusieurs collaborateurs et partenaires locaux.