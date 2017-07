Une photo qui enflamme la planète Web

Les Escoumins – Sabrina Gagné, l’artiste derrière Créations Sabrina, jubile en ce moment. Une photo de son cru mettant en vedette l’humoriste Marianna Mazza a fait le tour de la planète Web et des médias nationaux la semaine dernière, offrant ainsi une visibilité inouïe pour cette photographiste originaire des Escoumins.

Le 16 juin, l’humoriste a publié sur les réseaux sociaux, cette fameuse photo sur laquelle elle s’affiche en soutien-gorge avec le message suivant:

Fuck vos shapes de beach. J’pars en vacances. Pis j’emmerde mes complexes trop présents. Mettez vous à l’aise. Montrez vos plis. Pis arrêtez de regarder les autres.

On se revoit dans un mois.

En identifiant Créations Sabrina dans son message, il n’en fallait pas plus pour que l’ampleur générée sur les réseaux sociaux se répercute sur la photographe. « Elle a utilisé cette photo qui a par la suite été diffusée à TVA, partagée par MONDE de STARS, La Presse et FM 107 entre autres, dit Sabrina Gagné. Elle m’a tagguée et remerciée et a mis d’autres photos de la séance sur Instagram et m’a tagguée aussi, donc ça m’a apporté beaucoup d’abonnés, des messages aussi. Pour avoir 100 abonnés cela m’aurait coûté 100 $ tandis que ça ne m’a pas coûté un cent, ça m’a coûté du temps ».

Contexte

Les retombées sont importantes certes même si la séance photos avec Marianna Mazza qui était de passage au Centre des arts de Baie-Comeau n’a pas rapporté un sous à Sabrina Gagné tel que le veut l’entente qu’elle a conclue avec le théâtre de Baie-Comeau. « J’ai offert mes services gratuitement parce qu’un c’est un projet créatif qui m’attire beaucoup et ça les intéressait beaucoup parce que Pierre Larue le faisait dans le temps et de toute façon le Centre des arts n’a pas de budget pour ça. Mais c’est moi qui choisit », précise la jeune femme.

Par un concours de circonstances, Marianna Mazza est la première artiste de passage avec laquelle Sabrina a débuté sa collaboration avec le Centre des arts. « D’autres artistes m’auraient intéressée mais soit ils annulaient ou avaient des imprévus, dont notamment Florent Vollant qui a dû annuler en raison d’un conflit d’horaire ».

Donc de passage à Baie-Comeau il y a deux semaines, l’humoriste accepte la séance photos qui démarre un peu maladroitement. « Elle n’aimait pas le fond et à un moment donné elle m’a dit qu’elle n’était pas à l’aise dans sa chemise et a demandé si elle pouvait l’enlever. J’ai dit vas-y mets-toi à l’aise. On a donc fait des photos en soutien-gorge et avec sa chemise, on a quand même fait de belles photos ». La suite passera à l’histoire. Elle décide de partager la fameuse photo qui n’était pas la plus belle selon Sabrina Gagné, mais qui allait faire le plus parler et surtout contrer l’image de la fille parfaite.

Des projets plein la tête

Bien que la renommée de Sabrina Gagné ait fait un bond considérable grâce à Marianna Mazza, il n’en demeure pas moins que son talent est reconnu de plus en plus dans la Manicouagan et en Haute-Côte-Nord. Graphiste à temps partiel chez Voltige depuis un an, cette artiste à part entière peut se consacrer à son entreprise à mi-temps. Elle a décroché des contrats avec les Caisses Desjardins de Hauterive et Baie-Comeau, le Gala des entreprises de la Chambre de commerce et offre un service aux entreprises pour des photos professionnelles. « Je me concentre beaucoup sur le volet entreprises et j’aime beaucoup le portrait. J’aime monter des portfolios, trouver des visages atypiques qui veulent être photographiés, j’adore ça. J’ai même créé une page Facebook qui s’appelle Mannequins Côte-Nord. Toutes les jeunes filles qui aiment la photo ou qui désirent faire carrière là-dedans peuvent s’abonner et lorsque j’ai un projet de magazine ou autre, je les appelle ».

Depuis un an, Sabrina réalise les photos du magazine Centre Manicouagan et celui de Place de Ville à Sept-Îles, un projet dont elle rêvait depuis un bon moment. Elle mijote également un calendrier de filles de la Côte-Nord, un projet artistique et de bon goût pour lequel elle est à la recherche de commanditaires. Il y a aussi sa passion pour l’astronomie qui l’occupe, « j’essaie d’en apprendre davantage sur ce genre de photographie », de même que le blog Mamans & Blogueuses fondé avec son amie Peggy Bourque-Ouellet, « un projet qui nous tient à cœur, qui nous permet de faire la rencontre de plusieurs mamans et qui nous apporte énormément ».

Et des rêves, Sabrina Gagné en a d’autres: « J’aimerais un jour juste faire de la photo et passer mes étés aux Escoumins pour faire des photos dans ma région natale. J’ai beaucoup de demandes là-bas et je pourrais me rapprocher de ma famille. J’aimerais aussi réussir à faire ma propre exposition de mon travail un jour. C’est un but et un rêve …»