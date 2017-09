Une panoplie d’activités pour tous

Les Escoumins – Les 2 et 3 septembre derniers, la population des Escoumins et des environs ainsi que les amateurs de plongée venus d’un peu partout, ont pris part aux nombreuses activités du Festival marin des Escoumins. D’ailleurs, pour son dixième anniversaire, le festival a proposé une panoplie de nouveautés.

Le Centre de découvertes du milieu marin des Escoumins, endroit privilégié pour le Festival, a accueilli plusieurs plongeurs pour sa populaire chasse au trésor sous-marine et les photographes amateurs et expérimentés pour le fameux concours de photos. Plusieurs activités éducatives y ont également été organisées. Les familles se sont réunies sur les rochers pour l’activité Comme un poisson dans l’eau qui attire chaque année les jeunes curieux qui veulent découvrir les différents organismes qu’on retrouve dans le Saint-Laurent. D’ailleurs, plusieurs activités étaient destinées aux enfants cette année, dont la journée familiale à la Pointe-à-la-Croix avec des jeux gonflables, des mascottes et le spectacle du Capitaine Loran à la salle multifonctionnelle. De plus, on proposait également une visite de la Station de pilotage des Laurentides ainsi qu’une visite du bateau-pilote. Une autre nouveauté était le cours d’initiation à la plongée sous-marine en partenariat avec Explos-Nature, qui n’a malheureusement pas eu lieu en raison d’un bris à la piscine de la polyvalente des Berges.

Achalandage

Bien entendu, certaines activités ont été plus populaires que d’autres. En effet, la chasse aux trésors sous-marine comptait soixante participants tandis que la visite de la Station de pilotage des Laurentides a également été très populaire, alors qu’au-delà de 100 personnes sont passées.

Comme à chaque année, la popularité de l’activité Le Saint-Laurent en direct de nuit ne s’est pas démentie, attirant les foules. Malgré quelques problèmes techniques qui ont retardé le début de l’activité, plus d’une centaine de curieux y étaient et ont apprécié la présentation sur deux salles à l’intérieur.

Parmi les activités qui ont moins bien fonctionné, mentionnons le marché public sur la promenade qui a attiré seulement neuf exposants, le spectacle du Capitaine Loran et la journée familiale à la Pointe-à-là-Croix. La tournée du chanteur Étienne Drapeau sur tous les sites d’activités était un bon concept mais les participants étaient peu nombreux pour l’accueillir.

Capitaine Alain Richard

Cette année, le Festival marin des Escoumins s’est déroulé sous la présidence d’honneur du Capitaine Alain Richard. Ce dernier a donné deux conférences, soit une par jour, devant des salles pleines au CDMM. De par ses conférences, il a expliqué l’importance des pilotes sur le St-Laurent, les endroits dangereux dans le fleuve, la différence de charge de travail entre un timonier, un pilote et un capitaine, et encore plus. Deux conférences très appréciées du public.

Souper-spectacle

Le dimanche soir, un souper de fermeture s’est tenu à la salle multifonctionnelle des Escoumins suivi du spectacle du chanteur invité, Étienne Drapeau. Près de cent personnes étaient au souper et 21 sont se sont rajoutées pour assister au spectacle d’Étienne Drapeau.