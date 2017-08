Une nouvelle ligue de hockey senior voit le jour

Forestville – La toute nouvelle ligue de hockey senior créée pour l’est du Québec compte officiellement quatre équipes et possède maintenant un nom : la Ligue de hockey senior Lac au Fleuve. Une équipe représentera la Haute-Côte-Nord, soit Les Excavations A. Savard de la HCN.

L’équipe sera constituée de joueurs de Sacré-Cœur à Sept-Îles et les parties seront jouées à Sacré-Cœur, aux Escoumins ainsi qu’à Forestville. Cette nouvelle ligue s’adresse, entre autres, aux joueurs qui ont terminé le niveau junior et qui désirent continuer à jouer du hockey de calibre dans une ligue sécuritaire et plus structurée. Quatre équipes feront partie de la Ligue de hockey sénior Lac au Fleuve, soit celle de la Haute-Côte-Nord, une équipe de Charlevoix, une de Jonquière et une équipe de Dolbeau. La présence d’une équipe de calibre sénior en Haute-Côte-Nord remont à 5 ans.

Selon Stéphan Gaudreault, l’équipe n’est pas encore formée. Des joueurs ont été approchés pour en faire partie, mais au mois de septembre, deux journées seront proposées pour des évaluations pour tous les joueurs qui désirent joindre les rangs. De plus, deux parties hors concours auront lieu à la fin septembre et les décisions seront prises par la suite. La saison comptera vingt-quatre parties en plus des séries éliminatoires et commencera au mois d’octobre après la saison de la chasse. « Nous sommes au courant que les gars qui veulent s’embarquer dans l’aventure ont aussi des vies à l’extérieur du hockey », mentionne Stephan Gaudreault. En effet, ce dernier invite le plus de gens possible à se manifester puisque plus il y a de joueurs, plus il peut y avoir des rotations pour les parties qui seront disputées les fins de semaine. Pour tous les détails et pour s’inscrire, contactez Stephan Gaudreault au 581-623-0373. Tout le matériel promotionnel, dont les chandails d’équipe seront livrés dans quelques semaines.