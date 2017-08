Une nouvelle émission de l’humoriste Mathieu Cyr

Les Escoumins – L’humoriste Mathieu Cyr s’est arrêté pour la première fois aux Escoumins les 14 et 15 août derniers dans le cadre de l’émission Comédie sur Mesure. Deux journées intensives de tournage qui lui ont permis de visiter l’endroit mais également de connaître les personnages célèbres de la place.

Comédie sur Mesure est une nouvelle émission qui sera présentée dès janvier 2018 à Z et qui se veut, en quelque sorte, un remplacement de La Petite Séduction qui termine sa dernière saison à l’antenne de Radio Canada. Le concept est similaire dans le sens où on fait découvrir une petite ville ou un village à un artiste. Dans ce cas-ci, on invite les humoristes à non seulement en apprendre sur l’endroit qu’ils visitent, mais aussi de se payer la tête des habitants! Pendant ces deux journées aux Escoumins, Mathieu Cyr a rencontré plusieurs personnes bien connues des villageois, comme André Morneau, Pierre Blanchet, Cathy Laurencelle ou encore Luc Lapointe. Il a aussi fait un tour de bateau, parlé avec les propriétaires du café bar culturel Le Kiboikoi et invité le monde à fêter un soir de karaoké à la Brasserie Claire Fontaine. Ces deux journées se sont terminées le 15 août au soir à la salle multifonctionnelle des Escoumins où il a offert un spectacle gratuit. D’ailleurs, une partie de ce spectacle était filmée pour l’émission puisqu’il nous offrait un bien cuit. Il s’est gâté en faisant des blagues sur le village, sur l’origine du mot Escoumins et évidemment sur chaque personne qu’il avait rencontrée durant son court séjour. Ce concept lui a permis de vivre une toute nouvelle expérience d’écriture, soit écrire sur mesure. En effet, lorsqu’il a terminé toutes ses activités, Mathieu Cyr s’est mis à composer un numéro complet entièrement adapté pour Les Escoumins en quelques heures seulement. La foule a bien réagi à ce numéro, tout le monde a bien ri de ce bien cuit. « J’ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer le monde des Escoumins, vous êtes chaleureux et je vais évidemment me rappeler de ce séjour », explique Mathieu à la fin du spectacle. « C’était une super expérience pour moi de vivre une aventure comme celle-ci et de devoir écrire un numéro tout de suite après en si peu de temps », ajoute-t-il. Finalement, étant très généreux, il a également offert aux gens une partie de son premier one-man-show dont il commence le rodage dans quelques semaines. Rappelons que plusieurs humoristes participent à l’émission Comédie sur Mesure, tels que Les Denis Drolet, Olivier Martineau, Réal Béland, Mario Jean, P-A Méthot, Cathy Gauthier, Mario Tessier et Philippe Bond. Ils se rendront tous dans un village respectif pour leur offrir, à eux aussi, un bien cuit plein de mordant.