Une première régionale – Une journée pour promouvoir les saines habitudes de vie

Baie-Comeau – La toute première édition de la Journée régionale en faveur des saines habitudes de vie a été officialisée la semaine dernière.

Réunis en conférence de presse, , les partenaires de la Table santé-qualité de vie Côte-Nord, volet saines habitudes de vie, ont procédé au coup d’envoi dans une salle de l’Hôtel Le Manoir.

Cette nouvelle initiative vise à souligner l’envergure du travail accompli en matière de création et de maintien d’environnements favorables à la santé des citoyens de la région.

Les responsables ont voulu souligner l’apport du monde municipal et ont profité de cette activité, étalée sur trois jours, pour rencontrer et échanger avec les gens du milieu en Haute-Côte-Nord, dans Manicouagan ouest, à Port-Cartier et à Baie-Comeau.

Plan d’action

Présente pour l’occasion, Karine Bujold de la Direction de santé publique de la Côte-Nord a témoigné des récents travaux de la Table santé-qualité de vie et du nouveau plan d’action interministériel 2017-2021 de la politique gouvernementale de prévention en santé.

Directeur général de l’Unité régionale Loisir et Sport Côte-Nord, Pierre Lebreux participe aussi à l’aventure avec trois grandes priorités ciblées à l’automne 2017, soit accentuer l’engagement des décideurs de la région, favoriser un mode de vie physiquement tout en préconisant la saine alimentation de tous.

Maire de la municipalité de Massueville depuis 2005, Denis Marion s’est déplacé en tant qu’invité spécial. Convaincu du rôle que peut jouer le milieu municipal dans la santé des gens, le président du Réseau québécois des villes et villages en santé est allé à la rencontre de plusieurs municipalités afin de discuter des enjeux, projets et priorités des élus du territoire.

Québec en forme

Conseillère régionale – Est du Québec de Québec en forme, Claire Chouinard a complété le groupe d’intervenants et a mis en relief les nombreux partenariats et efforts collectifs émergeant dans la région grâce au soutien de l’organisme qui, depuis 2008, a injecté un montant de 7,5 M$ sur la Côte-Nord.

Cette première édition de la Journée régionale en faveur des saines habitudes de vie aura des répercussions concrètes, car d’autres étapes de formation sont déjà planifiées et seront supervisées de près par les différents comités de suivi en place.