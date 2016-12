Une générosité sans pareille pour la famille Barette-Pouliot

Longue-Rive – Le 11 décembre lors du tirage hebdomadaire de la cagnotte organisée par le Club Lions de Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer, Forestville et Colombier, la Fabrique St-Luc de Forestville et l’Association du hockey mineur de Forestville, le Club Lions a fait un don à la famille Barette-Pouliot, qui a tout perdu dans l’incendie de leur résidence survenu le 8 décembre.

Très sensibilisés au sort de la famille de Marie-Hélène Barette et Carl Pouliot, les membres du Club Lions LRPMFC n’ont pas hésité à remettre une somme de 1 500 $ qui permettra à cette famille et leurs quatre enfants de subvenir aux besoins les plus pressants.

Une générosité sans pareille

Les gens de Longue-Rive et des environs se sont également montrés solidaires de Marie-Hélène Barette et Carl Pouliot. Au lendemain du sinistre, des bénévoles ont décidé de recueillir des vêtements et des dons en argent.

Ainsi, Valérie et France Martel de Longue-Rive ont été ensevelies de boîtes de vêtements pour la petite famille de quatre enfants.

Quant à la boîte de dons en argent qui était à la disposition de la clientèle de la Coop des 5 Rivières de Longue-Rive, on y a déposé 371.05 $. Aussi, le porte-à-porte effectué par Yolaine Martel, Doris Forest et les épouses des Chevaliers de Colomb 4e degré de Longue-Rive, mesdames Jeanne-d’Arc Auclair et Réjeanne Coulombe, a permis de récolter la jolie somme de 1885,95 $.

Donc,une somme totale de 2 257 $ a été remise à la famille ainsi qu’une quantité impressionnante de vêtements. Tous et toutes remercient les citoyens qui ont répondu à l’appel. La collecte de vêtements est terminée.