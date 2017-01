Une formule coupe du monde pour la 13e édition

Forestville – Le Boréal Loppet sera de nouveau à l’affiche le 18 février prochain alors que l’événement en sera à sa 13e édition. L’organisation a décidé de renouveler la formule cette année, qui s’appropriera le style « coupe du monde ». En effet, le parcours des longues épreuves est une boucle avec des portions techniques de 16 km (2 ou 3 boucles). De plus, pour les plus jeunes, une boucle de 1,7 km sera tracée (une ou deux boucles). Elle sera plus attrayante que l’ancien parcours de 4 km.

Les participants qui procéderont à leur inscription d’ici le 17 février prochain à l’une des courses (48 km, 32 km, 10 km, 7 km) pourront bénéficier d’un rabais pouvant atteindre 20 % sur les tarifs réguliers. Un rabais de 10 $ est également applicable pour les étudiants de niveaux primaire et secondaire à l’exception des parcours de 3,4 et 1,7 km. Il est aussi possible de s’inscrire aux compétitions de FatBike de 12 km et de 24 km.

Il importe de noter que tous les participants se verront remettre le chandail officiel de l’événement 2017 et auront leur place au banquet de clôture de l’événement. Le comité organisateur attend près de 250 fondeurs et cyclistes.

Pour plus d’information, pour l’horaire complet et pour les modalités d’inscription, les participants peuvent se rendre au www.borealloppet.ca. Il est possible de s’inscrire directement en ligne, par courriel ou par la poste.