Une fin de saison fructueuse

Forestville – Les patineuses de la Haute-Côte-Nord ont connu un mois de mars très chargé alors qu’elles entamaient le dernier droit de la saison 2016-2017. Trois événements étaient au programme les 18 et 19 mars: la finale provinciale Michel-Proulx, la finale régionale Ginette Lehoux et le Gala des lauréats.

À Sept-Îles, dans le cadre de la finale régionale Ginette Lehoux, ce sont sept patineuses des CPA des Escoumins et de Forestville qui étaient sur place. Pour le CPA des Escoumins, Lydia Bouchard a obtenu une médaille d’or dans la catégorie Star 4 moins de 13 ans, tandis que Julianne Gilbert (Star 2), Julia Gagnon (Star 2) et Laurence Gagnon (Star 3) ont tout de même fait bonne figure.

Les patineuses du CPA de Forestville ont également offert de belles prestations. Il s’agit de Méliandre Fournier (Star 2), Maïka Charest et Carolane Thibault (Star 4).

Finale provinciale Michel-Proulx

À Victoriaville dans le cadre de la finale provinciale Michel-Proulx, Anaïs Gauthier et Josiane Morin du CPA ont toutes deux réalisé un record de points personnel bien qu’elles n’aient pas remporté de médailles. Chez les Star 5 moins de 10 ans, Anaïs a obtenu une 41e position sur 44, alors que Josiane (Star 5 13 ans et plus) s’est placée au 17e rang sur 57. Deux patineuses du CPA de Forestville étaient présentes à Victoriaville. Léa Dufour et Élizabeth Savard. Léa (Star 6) a obtenu une 6e place sur 58 tandis qu’Élizabeth (Star 5 moins de 13 ans) a terminé au 16e rang sur 57.

Gala des lauréats

Parallèlement à la finale régionale Ginette Lehoux, se tenait le Gala des lauréats organisé par l’Association régionale de patinage artistique de la Côte-Nord à Sept-Îles. Pour le CPA des Escoumins, Madeleine Hovington a obtenu le titre d’athlète Patinage Plus, Lydia Bouchard est l’athlète Patinage Star, Josianne Morin a été désignée pour la catégorie Patineur tests, Laurence Gagnon a mérité la Reconnaissance régionale, tandis que Marilyse Hovington est la lauréate pour la catégorie Assistante de programme, Mélanie Talbot a été élue Entraîneur de Club et de patinage récréatif et Amélie Tremblay est la bénévole de section.

Au CPA de Forestville, Carolane Thibault est l’athlète Patinage Star, Angie Turcotte-Talbot a été nommée athlète Patinage Plus, la Reconnaissance régionale a été décernée à Léa Dufour, Émilie Foster est l’Assistante de programme récipiendaire tandis que la bénévole du Club est Kate Émond qui a également mérité la reconnaissance régionale dans cette catégorie.