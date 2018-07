Une émission couleur de Radio-Canada

Être né(e) dans les années 1950 ou 1960, en Haute-Côte-Nord, c’est passer son enfance à se poser « la question qui tue » : Mais à quoi peut bien servir la grosse roulette sur la télévision? Notre appareil demeurait alors au canal 3, ce n’était pas une question de choix car la notion de « changer de poste » relevait de l’abstraction. Si « la nécessité est la mère de l’invention » aucun Nord-Côtier n’aura alors besoin d’inventer la télécommande!

CJBR-Radio de Rimouski existait depuis novembre 1937. Cette Station affiliée de Radio-Canada, fondé et propriété de Jules-André Brillant, se rendait facilement chez-nous grâce à la transmission sans fil (T.S.F). Le même homme était aussi actionnaire de la Compagnie de Navigation Rimouski-Saguenay Ltée, desservant la région plus à l’Est. Cette compagnie avait alors instauré un service de traverse régulière entre les deux rives, Joseph Miller, de Bersimis, en était le capitaine. Quelques années plus tard, ce même monsieur Brillant se lance dans l’aventure de la télévision.

CJBR-TV, Rimouski

L’entrée en ondes, le 21 novembre 1954, de CJBR-TV, troisième station francophone de télévision de Radio-Canada à voir le jour au pays, après Montréal et Québec, réjouit les voisins d’en face, soit les gens de la Haute-Côte-Nord. Nous avons enfin accès à un poste de télévision, ne reste qu’à faire l’acquisition d’un téléviseur. Considéré comme un luxe, le prix nous fera sursauter, un écran « géant » de 21 pouces, se détaille 529 $, soit plus de 5 000 $ en dollars de 2018. Un peu plus abordable, les télévisions de 17 pouces se situent entre 169 $ et 219 $ (soit 1 600 $ et 2 075 $, selon la feuille de calcul de la Banque du Canada). On comprend pourquoi les voisins débarquent afin de venir profiter, gratuitement, de ce nouveau divertissement. On se réunit afin d’écouter « Le Survenant », « Les Plouffe » mais surtout la partie de hockey, mettant en vedette le Canadien de Montréal avec le commentateur, René Lecavalier. Cependant, de crainte de priver l’organisation d’un revenu de billetterie, ce n’est que le 12 octobre 1968 qu’on retransmet un match dans son intégralité. Le mandat éducationnel de la Société d’État donnera naissance aux émissions pour enfants comme « Pépinot et Capucine » et éventuellement « Bobino ». On diffuse principalement des programmes de Radio-Canada (Montréal) dont les bobines sont acheminées, par la poste, souvent avec deux semaines de retard. Selon l’horaire de décembre 1956, la fameuse mire, la tête d’indien, s’affiche beaucoup plus souvent que les images sur les écrans. La diffusion ne débute qu’à 16 h ou 17 h, avec des émissions pour enfants. Retour de la mire entre 18 h et 19 h et la soirée se termine entre 23 h et minuit. En août 1957, CJBR-TV, enfin raccordée par micro-ondes au réseau national, peut offrir des émissions en simultanéité avec les autres stations mais ça ne sera pas toujours le cas.

Le 19 février 1961, l’ouverture de la station privée Télé-Métropole, à Montréal, donnera naissance à une situation, invraisemblable de nos jours : Radio-Canada diffuse les émissions de Télé-Métropole dans ses stations régionales. Ce qui explique que nous avons eu droit, malgré l’absence du « Canal 10 », à « Cré Basile », « Symphorien » ou « Les Berger ». Cinq ans plus tard, en septembre 1966, c’est en couleur que Radio-Canada célèbre la rentrée. Ce n’est toutefois qu’en 1974 que le noir et blanc disparaîtra totalement des écrans… de ceux qui ont la chance de posséder une télévision couleur.

Enfin! Tourne la roulette!

Après près de 24 ans, le monopole de la Société Radio-Canada se termine le 4 juin 1978 lorsque CFER-TV, une succursale de Télé-Capitale ltée (qui sera avalée par le future « Groupe TVA inc »), entre en ondes et diversifie l’offre télévisuelle en Haute-Côte-Nord. La roulette de notre appareil aura maintenant le choix entre le 3 et le 11. La région découvre la télévision privée dont le mandat n’est pas d’éduquer mais de divertir.

Quelques années plus tard, le 3 novembre 1981, on fait connaissance avec les ondes UHF (ultra haute fréquence) afin de capter un tout nouveau poste, CIVB, le petit cousin québécois de la Société d’État: Radio-Québec (qui deviendra Télé-Québec en 1996) que l’on retrouve sur la position U-22. Si Radio-Québec arrive si tardivement dans la région, comment aura-t-on eu accès aux « Oraliens » (1969), « Les 100 Tours de Centour » (1971) et même « Passe-Partout » (1977)? À sa création, en 1968, Radio-Québec n’est que productrice de contenu diffusé par Radio-Canada. C’est en 1972 que la chaîne fait son apparition sur le câble à Montréal et Québec, avant d’apparaître un peu partout en région. Finalement, c’est le 28 juin 1988 qu’arrive le petit dernier, CFTF, Télévision Quatre-Saisons (aujourd’hui V-Télé), à la position U-33. Trop tard, pour la majorité d’entre nous, le câble relèguera les antennes au folklore.

Les enfants de la télé

Ensuite, tranquillement, en 1987 et 1988, « Télé-Câble Charlevoix inc » (acquis par Vidéotron en août 1998) s’installe sur le territoire et notre « boite à images » se transforme. Le câble changera nos habitudes mais rien en comparaison avec l’arrivée de la télévision numérique, via les antennes satellites (Bell, Star Choice devenue Shaw) et la modernisation de Vidéotron à l’été 2012. Les enfants nés avec la télévision disposent actuellement d’une multitude d’options afin d’assouvir leur curiosité télévisuelle. Et pour une fois, nous sommes presqu’au diapason avec le reste de la planète.

Câblodistribution Forestville inc

Naturellement, la majorité de ces faits et dates ne concernent pas la ville de Forestville qui, de nos jours, est desservie par Cogeco et Telus contrairement aux autres municipalités de la MRC. C’est en juillet 1977 que le CRTC approuve la demande de la ville pour son réseau de distribution : Câblodistribution Forestville inc, compagnie rachetée à l’été 1989 par Cogeco. Malgré ces différences, un nom revient dans l’histoire des communications à Forestville: Jules-André Brillant. Il sera à l’origine de la compagnie devenue « Québec-Téléphone » en 1955, connue sous TELUS Québec depuis 2001.

