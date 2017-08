Une compétition aux standards élevés

Les Bergeronnes – Le 5 août dernier, la Traversée du Lac Gobeil tenait sa deuxième édition dans le cadre du 40e Festival de la Baleine Bleue, le plus ancien festival à saveur locale de la Côte-Nord. Après le succès de la première édition, les organisateurs ont récidivé avec la même compétition amicale et conviviale.

Plus de quarante nageurs de 8 à 65 ans provenant de la Haute-Côte-Nord et de différentes régions du Québec se sont lancés le défi dans le 1000m et le 500m. Pour les festivaliers présents sur la plage, il y avait de l’animation, de la musique, une course de canot, un concours de châteaux de sable, un BBQ au profit de la maison des jeunes des Bergeronnes et un Tiki Bar. Pour le 1000m chez les hommes, Benoît Otis de Baie-Comeau, Adam Maltais de Sacré-Cœur et Éric Cyr de Tadoussac ont terminé respectivement 1er, 2e et 3e avec des chronos de 24m54, 29m40 et 29m41. Chez les femmes, Jeanne Mercier de Québec, Stéphanie Bherer de Baie-Comeau et Chantal Mitterer de Baie Comeau ont fait des temps de 24m26, 24m50 et 25m46. Pour le 500m chez les hommes, François Létourneau de Québec, Stéphane Côté des Escoumins et Germain Lessard de Sacré-Cœur ont complété le parcours respectivement en 10m18, 12m41 et 13m59 alors que ches les femmes, Marie-Claude Cyr de Québec, Sarah Côté des Bergeronnes et Christina Larouche des Escoumins ont inscrit des chronos de 10m47, 11m38 et 11m49. Les organisateurs tiennent à remercier les bénévoles, les commanditaires et les différents partenaires dont la Sûreté du Québec, la Garde Côtière et Essipit qui ont contribué à la réussite de l’événement et vous donnent rendez-vous l’année prochaine pour la 3e édition.