Forestville – Une borne rapide pour véhicules électrique est en fonction

Forestville – Le Circuit électrique et la Ville de Forestville annoncent l’installation d’une nouvelle borne de recharge rapide sur la Côte-Nord, la deuxième de la région. Située au bureau touristique de Forestville, la borne est déjà en service pour répondre aux besoins de recharge rapide des conducteurs de véhicules électriques (VÉ).

Les aménagements du site comme la délimitation des stationnements réservés aux VÉ ainsi que l’aménagement paysager seront achevés dès ce printemps. Les bornes de recharge rapide permettent de recharger 80 % de la batterie d’un véhicule tout électrique en une vingtaine de minutes. La première borne de ce type a été installée à Ragueneau l’automne dernier. D’autres bornes à recharge plus lente (240 volts) sont en fonction depuis un bon moment notamment à Tadoussac et au St-Hubert à Baie-Comeau.

La mairesse de Forestville Micheline Anctil, s’est réjouie de cet ajout à l’offre de services de sa localité.

« Forestville est une ville attractive, tournée vers l’avenir et qui offre une gamme impressionnante de services à sa population. Reconnu comme un arrêt incontournable pour les voyageurs, l’ajout d’une borne de recharge rapide sur notre territoire est un atout certain. Nous sommes donc fiers, en tant que village-relais, de joindre aujourd’hui le Circuit électrique d’Hydro-Québec. Cette nouvelle borne facilitera grandement les déplacements de nos visiteurs et incitera nos citoyens à rouler électrique », a-t-elle indiqué.

À propos du Circuit électrique

Le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public du Québec. Il demeure une initiative majeure dans le déploiement de l’infrastructure nécessaire pour soutenir l’arrivée des véhicules électriques rechargeables au Québec. Le réseau compte plus de 1370 bornes de recharge publiques, dont plus d’une centaine de bornes rapides, déployées dans 16 régions du Québec. Depuis son inauguration en mars 2012, plus de 265 partenaires privés et institutionnels se sont joints au Circuit électrique, et le réseau compte maintenant plus de 20 000 membres.

Les utilisateurs du Circuit électrique bénéficient d’un service d’assistance téléphonique 24 heures sur 24 exploité et géré par CAA-Québec ainsi que d’un service de repérage de bornes. Le site Web lecircuitelectrique.com et l’application mobile Circuit électrique pour iOS et Android sont mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles bornes sont déployées. La carte de membre du Circuit électrique permet également aux utilisateurs d’accéder aux bornes de recharge des réseaux FLO et branché (eCharge Network du Nouveau-Brunswick).