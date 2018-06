Journée-bénéfice Frapper pour donner – Une année-record anticipée pour la 10e édition

« À chaque année, le conseil 7205 redonne plus de 20 000 $ sous

Le président d’honneur de l’événement est nul autre que le directeur de la compagnie forestière Ushkai, Martin Bouchard.

La journée sera également agrémentée d’une mini-conférence de Sylvain Guimond, conférencier et auteur de réputation internationale.

« Notre objectif cette année est de battre le record de 14 400 $ récoltés l’an dernier », explique Christian Lemieux, membre du comité organisateur. Si tel est le cas, ce sont plus de 100 000 $ qui auront été amassés en dix ans dans le cadre de cette activité où plus de 90 golfeurs et golfeuses sont attendus.

L’activité culminera pour le souper et la soirée qui auront lieu au centre communautaire Essipit.