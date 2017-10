Une année charnière pour Ariane Mazerolle

Forestville – Décembre 2016, les Sœurs Boulay font salle comble à Forestville. Au lendemain du concert, outre les critiques dithyrambiques prononcées envers le duo d’auteures-compositrices-interprètes, la prestation de la jeune Ariane Mazerolle, invitée à joindre les Sœurs Boulay pour l’interprétation de Mappemonde. Un moment unique et magique qui a fait éclore au grand jour le talent certain de la jeune forestvilloise alors âgée de 12 ans.

C’est par un concours de circonstances que l’aptitude remarquable d’Ariane pour le chant a été mise au jour. Bien qu’elle ait participé à quelques spectacles de chants avec l’École de Musique, la jeune fille a commencé à « chanter pour de vrai » il y a seulement deux ans, alors qu’elle était en 5e année. « Je devais présenter un numéro de danse avec mon amie Cloé à Primaire en spectacle. Mais puisqu’elle était au Mexique, j’ai décidé de chanter à la place et j’ai gagné le concours ».

Son père Daniel envoie la vidéo à son beau-frère Danny Boudreau, chanteur professionnel acadien et directeur du concours Sommet de la chanson de Kedgwick au Nouveau-Brunswick. Ce dernier constate le talent et le potentiel d’Ariane et l’invite à s’inscrire au concours l’année suivante où elle sera finaliste de l’édition 2016.

Entretemps, Ariane débute les cours de chant avec Sylvie Auger de l’École de Musique de Forestville. C’était il y a un an.

Depuis, la vie d’Ariane et ses parents, Karine Savard et Daniel Mazerolle, a pris une tournure particulière. Ce sont enchaînés quelques concours, où elle s’est démarquée à nouveau par la justesse de sa voix, – une voix d’ange capable de transmettre beaucoup d’émotions – un timbre unique et aussi par son aplomb remarquable.

« Je l’ai eue comme élève alors qu’elle était très très jeune elle n’avait que 4 ans, dit Mme Auger. Et déjà, elle avait une grande mémoire. Ariane a beaucoup de talent, elle a du charisme et elle prend sa place de plus en plus ».

2017 une année charnière

En mai 2017, Ariane remporte son premier concours et non le moindre, alors qu’elle participe à la 18e édition du Festival Le Tremplin de Dégelis au cours duquel elle interprète la version française de Love yourself de Justin Bieber et sa chanson-fétiche, Mappemonde.

Et la suite relève presque du rêve alors qu’en septembre dernier, Ariane a enchaîné les auditions de l’émission La Voix Junior et le Sommet de la chanson de Kedgwick qu’elle remporte haut la main avec une interprétation de Y en aura de Caroline Savoie, artiste acadienne ayant déjà remporté le Sommet de la chanson ainsi que La Voix en France. Son oncle Danny Boudreau s’y connaît en découverte de talents, lui qui évolue avec des jeunes depuis fort longtemps. Bien qu’Ariane soit sa nièce, il précise qu’il sait faire la part des choses. « Elle a une voix très juste en partant, une voix unique, c’est ce qui fait sa grande force. Depuis qu’elle est toute petite, j’ai constaté la particularité de sa voix. Et elle y met les efforts. Ce n’est pas son genre de se laisser décourager si elle ne gagne pas. C’est vraiment son désir à elle de chanter ».

La Voix Junior

En ce qui concerne La Voix Junior, les consignes très strictes de la production nous permettent seulement de confirmer la participation d’Ariane aux spectacles du Centre Vidéotron le 9 décembre et celui du Centre Bell le 16 décembre, officialisant ainsi qu’elle a atteint l’étape des auditions à l’aveugle alors que 80 jeunes ont été entendus par les coachs de La Voix Junior. Un accomplissement digne de mention pour Ariane, qui a su se démarquer parmi 5 000 jeunes lors des pré-auditions.

Pour l’instant, Ariane savoure avec une retenue admirable, l’adrénaline ressentie grâce à l’expérience La Voix et continue de travailler très fort « en studio chez papa », afin d’augmenter son registre de voix en plus d’effectuer des exercices de prononciation et des vocalises. « Et j’aime bien passer du temps avec mes amis », ajoute-t-elle candidement.

Dans son iPod, mademoiselle Mazerolle écoute Shawn Mendes, Ed Sheeran, et le rappeur Souldia. « Mais j’aime différents styles de musique, ajoute-t-elle, faisant référence à Cœur de Pirate, Sofia Nolin, Caroline Savoie et bien sûr les Sœurs Boulay. « Présentement je suis en train d’apprendre C’était l’hiver de Francis Cabrel ». Parions que l’hiver à venir n’aura jamais été aussi exaltant et prometteur chez les Savard-Mazerolle.