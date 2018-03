Championnat Star/Michel-Proulx – Une 2e place pour Josiane Morin

(S.K.) – Seules deux patineuses ont représenté la Haute-Côte-Nord lors du Championnat provincial Star/Michel-Proulx 2018 tenu à Victoriaville du 1er au 4 mars dernier. Anaïs Gauthier et Josiane Morin, évoluant au sein du CPA des Escoumins, ont offert de très bonnes performances, compte tenu du niveau de compétition très relevé. Avec brio, Josiane Morin a obtenu une 2e place avec un pointage de 20.55 parmi les 57 patineuses de la catégorie Star 5 13 ans et plus. Quant à Anaïs, elle a terminé avec un pointage de 15.65, soit une 37e place sur 57 patineuses dans la catégorie Star 5 moins de 13 ans.