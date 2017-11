Un triathlon peu commun au Golf Le Méandre

Forestville – On peut dire que le duo Christian Tremblay et Jacques Poirier, codirecteurs du Golf Le Méandre, ne manque pas d’imagination. Après avoir « animé » la saison 2017 avec dynamisme et créativité, voilà que ces derniers ont organisé un triathlon assez particulier, question de terminer la saison en beauté.

Le dimanche 22 octobre dernier, 24 volontaires, en l’occurrence 8 audacieuses et 16 audacieux, ont pris part au 1er triathlon de l’histoire du Méandre.

Au programme: deux parties de quilles, une ronde de neuf trous sur les verts du Méandre ainsi que deux parties de curling de deux bouts chacune.

« Ce fut une belle activité et les participants ont beaucoup aimé », dit Christian Tremblay, qui a établi par une méthode rigoureuse, un système de pointage afin d’établir les gagnants-gagnantes de cette mémorable journée.