Festi-Livre Desjardins – Un rendez-vous unique avec la lecture et l’écriture

Les Bergeronnes – Le comité organisateur de cette 18e édition du Festi-Livre Desjardins présente une programmation éclectique qui plaira à un large éventail d’amateurs de lecture. C’est donc un rendez-vous du 3 au 6 mai à la polyvalente des Berges des Bergeronnes.

Les membres du comité organisateur de Festi-Livre Desjardins se joignent avec enthousiasme à la présidente d’honneur, Rosette Laberge, pour vous inviter à venir vivre un véritable rassemblement livresque où chacun, tout-petits, grands, néophytes, auteurs, lecteurs et visiteurs, y trouvera sûrement son compte.

Dès le cocktail d’ouverture, le vendredi 4 mai en soirée, invitation à tous afin de rencontrer la présidente d’honneur, auteure et conférencière, qui sera accompagnée de huit autres auteurs connus : Bryan Perro, Caroline Munger, L.P. Sicard, Mika, Mme Chose, Richard Petit, Simon Gauthier et Sonia Alain.

Autour de cette frénésie culturelle se greffent une pléiade d’activités: concours de dictée et de composition, remise de la bourse Gaétan Boucher et du prix littéraire Rachel-St-Louis et bien d’autres.