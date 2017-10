Un regroupement est formé en Haute-Côte-Nord

Forestville – Les jeunes hockeyeurs de la Haute-Côte-Nord se regroupent pour participer aux activités de la Ligue de hockey Gérald Vaillancourt dans les catégories simples lettres « A et B ».

Les équipes du territoire seront donc composées de joueurs venant de toutes les municipalités. Des comités locaux ont été formés pour assurer les liens entre les équipes, détail important, car il n’y a pas d’entraînements prévus entre les rencontres. Un choix judicieux, dit-on, pour éviter de nombreux déplacements. Les jeunes pratiquent deux fois semaine dans leurs municipalités respectives, et à l’occasion des pratiques regroupées sont organisées.

Reste que réussir à former des équipes complètes demeure difficile. « Il n’y a pas beaucoup de jeunes dans les municipalités, le bassin des hockeyeurs se restreint quand ceux-ci vieillissent certains d’entre eux choisissent un autre sport d’autres veulent évoluer dans des catégories compétition de calibre double et triple lettres et migrent vers Baie Comeau. Également le sport est tributaire de l’étendue du territoire de la Côte-Nord, ce qui rend le sport exigeant pour les familles cela explique en partie la dynamique du hockey récréatif en Haute-Côte-nord », rappelle Pierre Léonard, président du Regroupement.

Pour la saison 2017-2018, la Haute-Côte-Nord sera représentée par une équipe « Pee-Wee » de calibre B et une formation « Bantam » de niveau A. Il y a également deux équipes atomes A et B. « Et on a même réussi à composer une équipe « Midget A », ajoute-t-il, précisant que l’équipe est à la recherche d’un entraîneur.

Les équipes se préparent donc pour une saison de vingt matches en plus de participer à deux ou trois tournois dans la grande région de la Côte-Nord, et qui, selon les catégories, peuvent se dérouler des Escoumins à Havre St-Pierre.

Quant aux parties locales, elles seront déterminées prochainement. « Ce sera au prorata de la provenance des joueurs.

Le nombre de parties à Forestville, aux Escoumins ou à Sacré-Cœur se précisera dans les prochains jours », explique Pierre Léonard.

Enfin, on se réjouit de la situation pour les catégories Novice et Pré-novice. « Ces équipes sont gérées localement et elles sont en bonne santé », a-t-il conclu.