Un premier gain pour Excavations A. Savard

Forestville – Profitant de l’indiscipline de l’Express, les Nord-Côtiers ont goûté la victoire pour une première fois cette saison par la marque de 6 à 1, devant une belle foule d’environ 700 spectateurs réunis au Complexe Guy-Ouellet.

Un samedi (4 novembre) bien spécial donc pour les amateurs qui ont pu célébrer totalement le retour du hockey senior. Thierry Vigneault (1re période), Félix Lefrançois, et Jean-François Landry (au troisième vingt) se sont occupés de l’offensive marquant un but chacun en plus d’amasser six aides. Jeffrey Dallaire a une fois de plus été solide devant le filet. D’ailleurs, il fallait bien une telle performance du portier, puisqu’après 40 minutes de jeu, la marque était de 2 à 1 en faveur des Nord-Côtiers.

Frédéric Gagnon (au second engagement), Christopher Dallaire et William Foster (en troisième) ont également fait bouger les cordages.

« On a suivi notre plan de match devant une équipe réputée robuste et indisciplinée », a commenté Philippe Gauthier. L’instructeur-chef des « orignaux » était aussi très satisfait du Septilien Thierry Vigneault qui en plus de marquer, a démontré qu’il avait effectivement le potentiel pour mener le premier trio.

De son côté, Gino Gagnon qui dirige Jonquière (1 victoire, 2 défaites) avouait que sa formation s’était une fois de plus tirée dans le pied. « On a pris beaucoup trop de punitions, comme dans les deux autres matchs. C’est une roue qui tourne, ce qui fait qu’en troisième, on avait plus de jambes », a-t-il donné comme explications sur le résultat du match.

Prochains matchs

Après la rencontre aux Escoumins vendredi dernier, Les Excavations A. Savard reverront L’Express, mais cette fois à Jonquière au Saguenay le 18 novembre. Le prochain match local des Nord-Côtiers est prévu le samedi 25 novembre à 19 h 30 au Complexe Guy-Ouellet.

Le Multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini, premier au classement avec deux victoires contre 1 défaite en fusillade, formation qui a écrasé les Nord-Côtiers au compte de 8 à 2 dans la première rencontre les opposant, sera alors le visiteur.